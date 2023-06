Gemma Mengual, empresària fora de la piscina: tots els seus negocis

Gemma Mengual ha canviat de vida ara que ha abandonat la natació d’elit definitivament i ha explicat què farà a partir d’ara en una entrevista al Planta Baixa de TV3. Ella ja s’havia retirat el 2012, però va tornar a la competició per al joc de Rio de Janeiro i encara hi seguia lligada. Explica que la decisió no va ser fàcil, “un repte personal” en un moment en el qual ja era mare de dos nens.

“Crec que va ser clau sentir que havia abandonat la competició quan encara podia continuar a primera línia. Em van picar en insistir-me perquè hi tornés i, al final, vaig voler tornar-hi. Em va entrar el verí a la sang i vaig dir-me a mi mateixa que ho havia d’intentar”, ha afegit.

La Gemma sempre ha intentat buscar reptes i diu que estar enganxada a la competició li ha aportat moltes coses bones encara que també és cert que ho ha passat malament: “Trobes coses que s’hi assemblen, però és difícil perquè vius tants nervis i adrenalina… A les competicions ho passava fatal perquè és una setmana dura amb molts nervis. Era una tortura, però quan acabava tenia una sensació de plenitud tan gran que no era comparable amb res”.

Gemma Mengual parla de la seva nova vida | TV3

Ha tingut una carrera envejable i és conscient que les nedadores de la seva generació han fet escola: “Crec que he obert camí perquè vam començar des de res i vam posar aquest esport al mapa perquè a Catalunya no hi havia tanta sincronitzada. Tenia 8 anys quan vaig començar a fer-ne perquè veia que la meva cosina en feia i em va agradar”.

En la primera retirada va provar sort en els mitjans de comunicació i en el món de la moda. Ara es veu més extravertida, però reconeix que abans no ho era: “He anat aprenent i m’he anat acostumant a aquesta altra Gemma, perquè jo segurament no soc així. He après a estar davant de les càmeres i m’atreveixo, soc una persona valenta malgrat tenir les meves pors”.

Gemma Mengual té altres negocis fora de la natació

I a què es dedica ara? Diu que està fent d’entrenadora de nedadores joves i, a més a més, té el seu campus d’estiu de dues setmanes al juliol: “M’agrada treballar amb nenes petites i no tan petites. Aquest esport és dur i també té part maca amb creativitat, és maco veure les nenes que gaudeixen”.

Ara bé, també té negocis fora de la piscina. Un d’ells és un restaurant a Sant Cugat del Vallès, una agència d’assessorament a esportistes i una línia pròpia de CBD terapèutic per a esportistes amb dolor crònic: “El cànnabis terapèutic és un mètode que es fa servir des de fa molts anys des de temes antiinflamatoris i mèdics. Aquesta és una cura alternativa i natural que està en un moment interessant i aquí comencem a acceptar-ho, la gent està interessada. Tinc dolor a l’esquena perquè vaig patir molt en tornar a entrenar després dels dos parts dels meus fills i gràcies a aquesta línia, descanso molt més”.