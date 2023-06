Gemma Mengual, empresaria fuera de la piscina: todos sus negocios

Gemma Mengual ha cambiado de vida ahora que ha abandonado la natación de élite definitivamente y ha explicado qué hará a partir de ahora en una entrevista en el Planta Baixa de TV3. Ella ya se había retirado en 2012, pero volvió a la competición para los juegos de Río de Janeiro y todavía seguía ligada a ello. Explica que la decisión no fue fácil, «un reto personal» en un momento en el que ya era madre de dos niños.

«Creo que fue clave sentir que había abandonado la competición cuando todavía podía continuar en primera línea. Me picaron al insistirme porque volviera y, al final, quise volver. Me entró el veneno a la sangre y me dije a mí misma que lo tenía que intentar», ha añadido.

Gemma siempre ha intentado buscar retos y dice que estar enganchada a la competición le ha aportado muchas cosas buenas aunque también es cierto que lo ha pasado mal: «Encuentras cosas que se parecen, pero es difícil porque vives tantos nervios y adrenalina… En las competiciones lo pasaba fatal porque es una semana dura con muchos nervios. Era una tortura, pero cuando acababa tenía una sensación de plenitud tan grande que no era comparable con nada».

Gemma Mengual habla de su nueva vida | TV3

Ha tenido una carrera envidiable y es consciente de que las nadadoras de su generación han hecho escuela: «Creo que he abierto camino porque empezamos desde nada y pusimos este deporte al mapa porque en Cataluña no había tanta sincronizada. Tenía 8 años cuando empecé a hacer porque veía que mi prima hacía y me gustó».

En la primera retirada probó suerte en los medios de comunicación y en el mundo de la moda. Ahora se ve más extravertida, pero reconoce que antes no lo era: «He ido aprendiendo y me he ido acostumbrando a esta otra Gemma, porque yo seguramente no soy así. He aprendido a estar ante las cámaras y me atrevo, soy una persona valiente a pesar de tener mis miedos».

Gemma Mengual tiene otros negocios fuera de la natación

¿Y a qué se dedica ahora? Dice que está haciendo de entrenadora de nadadoras jóvenes y, además, tiene su campus de verano de dos semanas en julio: «Me gusta trabajar con niñas pequeñas y no tan pequeñas. Este deporte es duro y también tiene parte bonita con creatividad, es bonito ver a las niñas que disfrutan».

Ahora bien, también tiene negocios fuera de la piscina. Uno de ellos es un restaurante en Sant Cugat del Vallès, una agencia de asesoramiento a deportistas y una línea propia de CBD terapéutico para deportistas con dolor crónico: «El cannabis terapéutico es un método que se usa desde hace muchos años desde temas antiinflamatorios y médicos. Esta es una cura alternativa y natural que está en un momento interesante y aquí empezamos a aceptarlo, la gente está interesada. Tengo dolor en la espalda porque sufrí mucho al volver a entrenar después de los dos partes de mis hijos y gracias a esta línea, descanso mucho más».