Els fills d’Emilio Aragón, empresaris: pa, xurros i una marca de roba

Emilio Aragón va néixer en una família d’artistes, amb l’icònic Miliki al seu costat com a pare i guia en el món de l’espectacle. Ell és pare de tres fills, els qui han buscat feina en altres sectors menys complicats. Pertanyen a una de les famílies més famoses, però han aconseguit mantenir-se allunyats del focus i mantenen un anonimat que avui es trenca una mica per culpa de la informació que ha aconseguit El Español sobre les seves vides.

Icíar, Macarena i Nacho són els tres fills d’Emilio Aragón i Aruca Fernández-Vega. De 37, 34 i 27 anys respectivament, cap dels tres no ha volgut seguir els passos del pare però sí que exploten la seva vena artística… a la seva manera.

Icíar, la filla gran d’Emilio Aragón, publicista i fornera

La primogènita és l’única lligada al món de les xarxes socials amb un perfil d’Instagram que segueixen més de 50.000 persones. Aquí comparteix què fa en el seu dia a dia, marcat per la maternitat de tres fills i un quart en camí. Després d’estudiar Publicitat i un Màster a l’Acadèmia de Cine de Nova York, la noia va obrir una agència de comunicació creativa. A més a més, compagina aquesta feina amb la gestió d’un forn de pa bastant luxós que va obrir amb una de les seves millors amigues.

Macarena Aragón, propietària d’una xurreria a Madrid

La segona filla, la Macarena, també s’ha decantat pel món gastronòmic. En el seu cas, ha posat en marxa una xurreria de la mà de la seva tieta. S’anomena Manosanta i té com a objectiu fer atractiu aquest producte a un públic més jove: “Volem posicionar el xurro en el lloc en què es mereix i demostrar que la tradició no està renyida amb la innovació”.

La xurreria és la feina secundària de la mitjana dels Aragón. La noia havia viscut a Milà abans, per això, ciutat en què va estudiar Moda. Allà va crear la seva pròpia marca de bosses, la que va ajudar-la a fer contactes que l’han permès treballar actualment com a estilista per a diferents marques.

El fill petit d’Emilio Aragón, creador d’una marca de moda sostenible

Nacho Aragón és el petit dels tres germans. Ell s’ha dedicat exclusivament a la moda, en la que confia en una marca pròpia sostenible i amb un esperit ecològic molt marcat. Ell mateix explica que va crear Neutrale de la mà de dos amics d’infància: “Volem crear productes atemporals elaborats de manera exhaustiva i sostenible, que t’acompanyin en el camí fins a una vida més lenta i senzilla”. Ofereixen peces unisex que es poden comprar entre 60 i 120 €. El noi ha arribat fins aquí després d’estudiar Administració i Finances a les universitats de Florida i Suffolk als Estats Units.

Tres nois amb una molt bona educació que s’han buscat la vida fora dels escenaris.