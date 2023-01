Elisenda Carod denuncia el judici constant cap al seu físic: “M’esgoteu”

Cada vegada és més habitual veure denúncies de famoses i influencers, fartes que els detractors critiquin el seu físic. L’última a sumar-se a aquesta bona i sana tendència és Elisenda Carod, locutora de Catalunya Ràdio i tertuliana de l’Està Passant de TV3. En el seu cas, ha compartit un parell de missatges en el seu perfil de Twitter en els que lamenta que hi hagi gent que l’escriu per destacar que la veuen més grassa: “Què bonic seria un dia que no em fessin saber que m’he engreixat… M’esgoteu. I més bonic seria que jo no em trobés donant explicacions (quina ràbia em faig) de la meva tiroide per justificar-me”.

A la periodista li fa pena adonar-se que cau en el parany: “Per què hi caic? Víctima i botxina de grassofòbia amb mi mateixa. Quina ràbia. Disclamer, no ha passat res i avui no m’han dit res. Parlo de judici constant. Els dels altres, però principalment el meu que és el que més em fot”, escriu.

Disclaimer: no, no ha passat res i avui no m’han dit res. Parlo del judici constant. Els dels altres xo principalment EL MEU. Que és el q més em fot! — Elisenda Carod (@elisendacarod) January 26, 2023

Elisenda Carod rep molts missatges d’ànims i l’aconsellen que no faci cas als crítics

S’està lluitant molt contra aquelles persones que s’amaguen darrere de l’anonimat de les xarxes socials per atacar sense pietat, per insultar i per enviar missatges amb opinions cruels que ningú no els ha demanat. Encara hi ha molta feina a fer en aquest terreny, però, tant a nivell de denúncia cap a aquests i també d’interiorització que s’han d’intentar relativitzar aquests missatges per evitar que ens facin mal o, encara pitjor, que ens els acabem creient.

Elisenda Carod lamenta estar rebent crítiques al seu cos | TV3

Elisenda Carod ha rebut molta estima a Twitter després de la seva queixa, amb centenars de missatges d’ànims i suport davant d’aquesta situació tan desagradable. Li han recomanat que no faci cas als crítics i també alguns li aconsellen que intentin no castigar-se a si mateixa.

Això és el que m’enrabia! Jo mateixa — Elisenda Carod (@elisendacarod) January 26, 2023