Sara Carbonero i Ana Obregón acomiaden Elena Huelva en dues cartes emotives

La mort de la influencer Elena Huelva ha sacsejat tots els famosos que la van conèixer. El seu ha estat un exemple de superació des que li diagnostiquessin el sarcoma d’Ewing amb 16 anys, un càncer d’ossos que desgraciadament no ha pogut superar. La seva lluita va commoure persones molt conegudes, especialment Sara Carbonero i Ana Obregón amb les que ha tingut una relació molt propera en els últims mesos. Totes dues han volgut acomiadar-se d’ella en dues cartes que han deixat sense paraules.

La periodista, que recordem que ha patit un càncer d’ovaris, li ha dedicat un missatge preciós en el seu perfil d’Instagram: “Quin dia tan trist, quin buit més gran i què injusta que és la vida. Quin mal fa… Encara no em puc creure que no torni a sentir més la teva dolça veu, que no puguem intercanviar cançons de matinada i gaudir de tots els concerts que ens quedaven per viure. Fa uns dies vam parlar per telèfon per acomiadar-nos, però en el més profund de mi tenia l’esperança, igual que tu, que no passés”.

“Em consola pensar que t’emportes un tros del nostre cor i una infinitat de moments macos, aquells que gaudies com ningú més. Mai no he conegut ningú que estimés la vida tant com tu. Sempre amb el teu somriure, la teva gratitud, la teva generositat, la teva preocupació per tothom i les teves ganes infinites”, afegeix.

Sara Carbonero s’acomiada d’Elena Huelva | Instagram

Sara Carbonero diu que ha après moltíssim d’ella, una noia que li va canviar la vida: “Has estat un regal i et continuaré donant les gràcies cada dia per aparèixer aquella tarda a la Gran Via. Quan ens vam creuar, ja no vam poder separar-nos”. Li ha demanat que descansi tranquil·la i li ha assegurat que cuidaran de la seva germana: “Tot estarà bé per aquí sota, però una mica més fosc perquè ens falt la teva llum única”.

La periodista considera que Elena Huelva ha estat un exemple perquè, amb només 20 anys, va aconseguir entendre la vida millor que molta altra gent: “Diuen que només mor allò que s’oblida i jo et recordaré eternament. Gràcies per tot el que m’has ajudat i ensenyat. Et trobaré a faltar i t’estimo moltíssim”.

Ana Obregón també s’acomiada d’Elena Huelva en una carta pública

Ana Obregón també sap què és perdre algú jove per culpa del càncer. En el cas de l’actriu, ha compartit un parell de fotografies amb Elena Huelva i ha emocionat amb una carta que ha publicat en el seu perfil d’Instagram: “La meva princesa guerrera i lluitadora. Poc puc dir quan les paraules desborden l’ànima. Conèixer-te, estar al teu costat en aquests mesos, buscar arreu i esperar l’assaig que mai no va arribar, veure com has lluitat amb la teva valentia i les teves ganes cada segon, ser una lliçó infinita de vida com ho va ser el meu fill i cada jove que lluita contra el p… càncer“.

“Tenir-te a la meva vida i estimar-te ha estat el millor que m’ha passat el 2022. Conèixer l’àngel de la teva germana que no s’ha separat de tu, conèixer la teva mare i veure’m reflectida en elles cada segon. Les teves ganes han guanyat sempre, cor meu”, ha escrit.

Ana Obregón dedica unes paraules molt maques a Elena Huelva | Instagram

Ana Obregón li promet que cuidarà de la mare i de la germana i que les acompanyarà en el seu dol. A més a més, li assegura que finançarà investigacions sobre el sarcoma d’Ewing amb la fundació del fill: “No pot ser que per falta d’investigació no estiguis ara mateix aquí amb nosaltres”.

La part més emotiva de la carta l’ha deixat per al final: “Sembla que al cel cada vegada necessiten més herois i heroïnes… Alex et cuidarà segur, no us oblideu de mi. Us estimo moltíssim”.