Chris Rock parla per primera vegada de la bufetada de Will Smith

Chris Rock encara no s’havia pronunciat sobre la bufetada que va rebre de Will Smith en la gala dels premis Oscar el passat mes de març. El presentador estava fent un acudit sobre l’alopècia de la dona de l’actor quan aquest pujava a l’escenari per sorpresa i li feia un cop en tota la cara que va tenir greus conseqüències per a la seva imatge.

L’humorista ha volgut recordar aquell moment en un espectacle que ha protagonitzat en el Madison Square Garden de Nova York, espai que ha aprofitat per denunciar com de violentat es va sentir: “Qualsevol que digui que les paraules fan mal, mai no ha rebut un cop de puny a la cara. Aquella merda em va fer mal, però m’he de tret de sobre aquella porqueria i vaig anar a treballar l’endemà. No sóc una víctima, no vaig a l’hospital per un tall de paper”.

Fins ara, l’humorista mai no ha volgut respondre les preguntes que li feien sobre el tema. D’aquesta manera, deixa clar que ho va passar malament però que prefereix deixar-ho en el passat i no ficar el dit en la ferida perquè tampoc no en trauria res: “Què tal el cap de setmana? No tinc un munt de m… sobre el que va passar, així que si heu vingut a escoltar a això em sap greu perquè tot aquest xou el vaig escriure abans d’aquell dia. Encara estic processant el que va passar, de fet, així que en algun moment en parlaré més. De moment, aquest xou serà seriós i divertit alhora”.

Así ha sido el momento 💥 La brutal agresión de Will Smith a Chris Rock en los #Oscars después de que el humorista hiciera un chiste sobre el corte de pelo de Jada Pinkett Smith. No, no estaba en el guion. Y la bofetada es real… pic.twitter.com/bbQ5ze4LiG — Fotogramas – Cine (@fotogramas_es) March 28, 2022

Will Smith, totalment desaparegut després de la bufetada

Mentre que Chris Rock ha vist com la seva carrera tenia més èxit gràcies a l’incident, el que va fer-lo famós en tot el món, Will Smith ha caigut en desgràcia i la seva imatge pública ha empitjorat moltíssim. Ell mateix va reconèixer que s’havia equivocat poques hores després, quan l’Acadèmia de cinema va decidir castigar-lo amb un veto que durarà 10 anys. Va ser en aquell moment quan l’exitós actor de Hollywood va decidir ingressar en una clínica per sotmetre’s a teràpia i descobrir d’on provenia tota aquella ràbia i violència. Ara fa molt que no se sap res d’ell, un silenci mediàtic que el beneficia després de tot.