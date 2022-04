Will Smith ingressa en una clínica de rehabilitació

Will Smith ingressarà en una clínica de rehabilitació psicològica, una decisió contundent que pren per intentar redimir-se després de la bufetada que va donar a Chris Rock durant la gala dels Oscars. Al guanyador del premi a millor actor no li va agradar que el presentador es mofés de l’alopècia de la seva dona, per la qual cosa va reaccionar amb una violència que l’ha deixat en evidència. L’intèrpret està enfonsat i no pot més amb la pressió, així que ha optat per reflexionar sobre les causes del que va passar des d’un centre especialitzat i envoltat de psicòlegs.

En un primer moment va dir-se que començaria a rebre teràpia, ja que l’incident havia despertat els seus records de “problemes infantils no resolts”. Aquest atac l’ha col·locat en la llista negra i el seu perdó no ha servit per millorar la seva imatge. En fer aquest pas, confia que el tema vagi perdent importància i que es difumini la ràbia contra ell.

Ara mateix té la imatge pública per terra, però és que, a més a més, els germans de l’humorista l’han amenaçat públicament i això ha acabat sent la gota que ha fet vessar el got: “Aquests no són els maleïts Oscars. Si portes el teu cul fins aquí, no estaràs nominat per res més que per aquestes maleïdes mans. Et rebentarem la resta de l’any. Cada vegada que em vegis fer un xou, pum!“, ha dit el germà de Chris Rock en una de les seves actuacions.

Will Smith da una bofetada a Chris Rock, presentador de los #Oscars, por bromear sobre su mujer Jada Pinkett-Smith, quien sufre alopecia. #WillAndChrishttps://t.co/B3wOnqKofL pic.twitter.com/rpPzLyvSJZ — La 1 (@La1_tve) March 28, 2022

Smith està superat per tot el que ha passat i The Sun assegura que es troba ingressat en una clínica de rehabilitació especialitzada en salut mental i addiccions: “Will està molt afectat. Rebrà ajuda per poder lluitar contra l’estrès”. En el seu perdó públic, l’actor va demanar perdó a l’humorista directament: “Vaig estar fora de lloc i em vaig equivocar. Estic avergonyit i les meves accions no representen l’home que vull ser”.