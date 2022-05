Tsunami al món ‘celebrity’: Will Smith i Jada Pinkett, a punt de divorciar-se

L’episodi de Will Smith bufetejant Chris Rock a la cerimònia dels Oscars costarà molt d’oblidar. De fet, continua en boca de tothom i aquest divendres ha tornat a prendre rellevància pel possible divorci entre Will Smith i la seva dona, Jada Pinkett. Dies després de l’entrega del premi més important per a un actor, Smith va ingressar a un centre de luxe per intentar controlar els seus problemes d’ira i sembla que aquest retir li ha servit per prendre una relació molt rellevant. L’Acadèmia li ha prohibit participar a les gal·les i formar-ne part els pròxims deu anys, però aquest ja no és el seu problema principal.

La parella d’artistes més famosa ara mateix podria estar a punt de divorciar-se. Això és el que deixen entreveure els mitjans de comunicació dels Estats Units que citen fonts molt pròximes a l’actor. La raó d’aquest divorci podria ser la decepció de Will Smith amb la seva dona per la seva freda reacció després de la bufetada dels Òscars. Smith voldria acabar amb el matrimoni sobretot després de veure que surten a la llum entrevistes on Jada Pinkett explica que mai va voler casar-se amb ell. La decisió final d’Smith es coneixerà quan torni del seu viatge espiritual a l’Índia, on està intentant combatre la seva ira.

Haurien de dividir els 328 milions de dòlars que han guanyat durant el matrimoni

Segons el diari nord-americà Heat Magazine “durant anys han tingut problemes, però ara és que ni parlen”, pel que haurien pres la decisió de separar els seus camins. “Les tensions entre ells han estat palpables”, expliquen fonts de la parella a aquest mitjà de comunicació. Des que s’ha sabut aquesta decisió, els diaris han començat a parlar de com dividiran la seva fortuna en cas que finalment es divorciïn. Haurien de dividir-se el patrimoni en parts iguals pel que han aconseguit en els darrers 25 anys de matrimoni. Així, Pinkett es quedaria amb la meitat dels diners que acumulen, que estan entorn dels 328 milions de dòlars. Aquesta xifra es sumaria als gairebé 50 milions que té l’actiu al seu compte individual.

“Si es fa aquest divorci podria ser un dels més tensos de la història del món de l’espectacle”, avisen les fonts consultades per Heat Magazine. Aquestes mateixes fonts asseguren que el divorci podria “prolongar-se més que el d’Angelina Jolie i Brad Pitt”.