La confessió de la dona de Will Smith: “Mai vaig voler casar-me amb ell”

L’episodi de Will Smith bufetejant Chris Rock a la cerimònia dels Òscars segueix portant cua. Dies després de l’entrega del premi més important per a un actor, Smith va ingressar a un centre de luxe per intentar controlar els seus problemes d’ira. Aquest divendres es va saber que l’Acadèmia li prohibeix participar a les gal·les i formar-ne part els pròxims deu anys. Després de tots aquests esdeveniments que han anat succeint-se molts fans de Will Smith i de la seva dona Jada Pinkett han recuperat una entrevista del 2018 en què Jada reconeix que mai va voler casar-se amb l’actor.

Al programa Red Table Talk Jada va explicar que mai havia volgut casar-se amb Will Smith. Ho va dir al seu costat i amb la seva filla Willow i la seva mare Adrienne Banfield-Jones davant. Jada explica que es va casar obligada per la seva mare després de quedar-se embarassada, el que li va suposar “estar sota molta pressió”. “No sabia que fer, l’únic que sabia era que mai volia estar casada“, deia llavors l’actriu. Will Smith n’era conscient, ja que en aquell moment va revelar que només s’havien casat perquè “Gammy (la seva sogra) estava plorant”.

“Vaig plorar tot el camí”

“Vaig anar plorant pel maleït passadís. Vaig plorar tot el camí”, explicava Jada, que ara que el seu marit està al focus i passant un “turment” ha assegurat que va reaccionar exageradament a l’acudit de Chris Rock. Al contrari que Jada, Will Smith sí que volia casar-se. Per ell, aquella boda luxosa va ser un somni complert, ja que sempre havia volgut casar-se i fer una cerimònia. Pel que fa a la mare de Jada, Banfield-Jones va explicar en aquest programa que creia que el problema de la seva filla era amb la boda, però no amb el matrimoni en si.