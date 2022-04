Will Smith vetat dels Oscars durant 10 anys

L’Acadèmia de Cinema de Hollywood ha vetat a l’actor Will Smith de la celebració dels premis Oscars els pròxims 10 anys. La decisió no ha sorprès del tot a la comunitat després de que l’actor plantés una bufetada a Chris Rock a causa dels comentaris ofensius que va fer sobre la seva dona, Jada Pinkett Smith. Davant aquest succés, l’Acadèmic de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques David Rubin i l’Executiu en Cap Dawn Hudson han fet un comunicat vetant a Smith sense excepció.

Ens traslladem a la nit dels Oscars d’aquest 2022. Christ Rock estava presentant la gala i, com sempre els presentadors, va començar a fer bromes entre el públic. Tot va canviar quan va fer-li una broma de mal gust a Jada Pinkett Smith, qui a causa d’una malaltia pateix alopècia i té grans pèrdues de cabell. En veure la cara de la seva dona, Smith va pujar a l’escenari i va agredir al presentador, marcant l’edició i no precisament de la millor manera. “Els 94è Oscars havien de ser una celebració dels molts individus de la nostra comunitat que van fer un treball increïble aquest any passat, no obstant això, aquests moments es van veure eclipsats pel comportament inacceptable i nociu que vam veure al Sr. Smith exhibir a l’escenari”, han lamentat els acadèmics.

Will Smith ingressa en una clínica de rehabilitació – Europa Press

Una victòria agredolça

Després de la situació incòmode que es va generar, Will Smith va tornar a pujar a l’escenari principal, aquest cop, però, per recollir el primer Oscar de la seva carrera. Smith va recollir el premi al millor actor per la pel·lícula El mètode Williams. Un cop a dalt de l’escenari i sent completament conscient de la situació incòmode que s’havia generat uns instants abans, Smith va lamentar la situació i va recordar que va sortir en defensa de la seva dona.