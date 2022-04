Primeres paraules de la dona de Will Smith després de la bufetada

Will Smith es troba ingressat en una clínica de rehabilitació, en la que va entrar per intentar esbrinar per què va reaccionar amb tanta violència en la gala dels Oscars. Recordem que l’exitós actor va donar una bufetada al presentador Chris Rock quan aquest va fer una broma sobre l’alopècia de la dona de Smith. Jada Pinkett Smith ha reaparegut a televisió en el seu programa Red table talks, el que emeten a la televisió americana.

Ho ha fet acompanyada de la seva filla Willow, que li ha fet costat quan Jada ha concedit les seves primeres paraules en públic sobre l’atac del marit: “Considerant tot el que ha passat aquestes últimes setmanes, la família Smith s’ha centrat en una profunda curació. Alguns dels descobriments que hem fet al voltant d’aquesta curació es compartiran a la taula quan arribi el moment. Fins llavors… continuarem oferint a la taula testimonis poderosos, inspiradors i curatius com el de la nostra primera convidada. Gràcies per acompanyar-nos, Janelle”.

La dona de Will Smith torna a televisió després de la polèmica | Instagram

La setmana passada es filtrava a la premsa que Jada no volia que el seu marit es veiés involucrat en un incident així per defensar-la, fins al punt d’etzibar que ella no és una d’aquelles dones que necessiten protecció: “Ell no hauria d’haver fet el que va fer perquè ella no necessita que la protegeixin. És una dona obstinada que lluita les seves pròpies batalles”, va dir aquesta amiga.

La veritat és que l’actriu i presentadora tampoc no ha donat molts detalls sobre com estan vivint aquesta situació, encara que sí que deixa clar que estan tots afectats i intentant centrar-se en recuperar-se d’un cop a la seva imatge tan dur. Will continuarà ingressat una mica més, mentre que la resta de la família reflexiona i confia en poder deixar enrere tanta violència. La promesa queda feta en públic, per això, en parlaran d’aquí a un temps quan ho creguin oportú i tot s’hagi calmat una mica.