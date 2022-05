L’entrevista més premonitòria de Will Smith, gravada poc abans dels Oscars

Will Smith va ser el gran protagonista de la gala dels premis Oscar. El presentador Chris Rock va fer una broma sobre l’alopècia de la seva dona, el que no va fer gens de gràcia a l’exitós actor. Com va reaccionar? Pujant a l’escenari i donant una sonora bufetada al còmic, el que va provocar tot un terratrèmol de reaccions. Les crítiques contra ell van ser ferotges, davant del que l’acadèmia de cinema nord-americana va decidir vetar-lo de la gala durant 10 anys. Ell, per tal d’intentar calmar la situació, va assegurar que ingressaria en una clínica per centrar-se i deixar enrere els traumes que l’havien portat a reaccionar amb tanta violència.

Avui ha sortit a la llum l’última entrevista que ha concedit, la que hauria tingut lloc poc abans de la controvertida gala dels Oscars. Va parlar amb el presentador David Letterman fa uns mesos, però no ha estat fins ara que ha sortit a la llum gràcies a Netflix. En aquesta conversa, l’actor va deixar anar un seguit de titulars que, vistos en perspectiva, semblen premonitoris del que li acabaria passant poc després. El titular més potent? Que va viure una experiència traumàtica en prendre una substància al·lucinògena.

En el petit vídeo que s’ha publicat sobre l’entrevista, podem sentir el Will Smith parlar sobre l’experiència psicològica “més informal” que ha viscut mai. Quan va ser? Quan l’actor va provar l’ayahuasca, una planta medicinal que feien servir els xamans de l’Amazones, la que pot generar efectes al·lucinògens. En tastar-la, ell va poder veure que els seus diners volaven pels aires, així com la seva casa i la seva carrera: “Jo intentava agafar els meus diners i la meva carrera, però la meva vida sencera s’estava destruint“, ha explicat que va veure en aquella situació. Aquella al·lucinació podria haver estat premonitòria, tenint en compte que poc després es trobaria en un moment similar.

Will Smith se sincera sobre els traumes que arrossega

El presentador reflexionava, llavors, i li deia que segurament havia pensat en això perquè aquesta era la seva principal por: “Sí, aquesta és la meva por. Estava allà i tenia ganes de vomitar. Sentia una veu que em deia que la vida és així”. En acabar aquest efecte, assegura que va extreure una conclusió molt poderosa: “Quan va acabar, em vaig adonar que podré amb qualsevol cosa que em passi a la vida. Puc amb qualsevol pèrdua i també qualsevol cosa que em surti malament en la meva vida”, deia llavors. El que seria interessant seria preguntar-li si continua pensant el mateix després de tot l’escàndol dels premis Oscar.

En un altre vídeo, Will Smith parla sobre les memòries sobre la seva vida. L’actor arrossegaria uns quants traumes, els que hauria recordat en aquest procés d’escriptura: “Aquesta escriptura ha desbloquejat una part de mi com un actor que no s’assembla a res del que he viscut. Ara mateix em trobo en un moment molt emocionant perquè puc arribar a les persones d’una altra manera diferent a com ho he fet abans i això és, en gran part, degut al meu dolor“.

L’entrevista s’ha viralitzat a Twitter, ja que molts consideren que no pot ser casualitat que aquesta entrevista surti a la llum precisament ara amb un contingut tan adient tenint en compte tot el que va viure fa un parell de mesos: “La incomoditat del programa del David Letterman en veure’s forçat a deixar clar que l’entrevista va ser gravada abans de la cerimònia dels Oscars”, diu una noia que assegura que agraeix que no hagin cancel·lat l’episodi després de tot. No tothom comparteix aquesta opinió, però, així que s’espera que l’emissió generi controvèrsia.

The awkwardness of David Letterman’s show having to add “this was filmed prior to the 2022 Academy Awards Ceremony” to his Will Smith episode 😬



Man I bet there were some long conversations before this hit Netflix. I’m glad they decided to put it up! No one is one moment. — Paige 💙💛 (she/her) (@Paige_Lana) May 20, 2022