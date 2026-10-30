Anna Ferrer, la filla de Paz Padilla, ha patit un robatori tan bon punt ha tornat del seu espectacular viatge de noces. La mateixa influencer ha compartit amb la premsa el gran problema amb què s’ha trobat quan ha tornat al seu dia a dia després de gastar-se un munt de diners en els dies de safari a Àfrica i les platges d’aigues cristal·lines de les Illes Seychelles. “He sortit per la porta del meu edifici i d’allà per sota. Només us dic que he acabat a comissaria, ja us explicaré“, deixava anar sense voler donar detalls del que havia passat.
Els seus fans hi han insisit, però sorprenentment ella no ha volgut dir res fins que l’agenda Europa Press ha aconseguit que deixés anar la llengua. “Mai no he estat tan relaxada, tan plena, tan agraïda a la vida… tan feliç. No sé com superaré aquests dies, però sé que tornaré al viatge de noces mentalment quan estigui trista, ansiosa o quan em senti lletja o perduda”, deia sobre l’enllaç i el viatge més romàntic de la seva vida.
La tornada a la realitat d’Anna Ferrer, “duríssima”
El problema, com dèiem, és que la tornada posterior a la rutina ha estat “duríssima“: “Quan vaig anar a agafar el cotxe vaig veure que me l’havien trencat i no hi era el bombí“. La filla de Paz Padilla va veure que el tenia tot trencat i que li havien robat el tipus: “Just va ser el dia anterior, però vaja… Ja està, cap drama. No ha estat res. No hem tingut cap accident i tot està bé, res que no tingui solució”.
En aquest interrogatori del reporter, no ha pogut evitar la típica pregunta que sempre es fa als recién casados sobre el seu futur. Es plantegen tenir un fill aviat? Resulta curiós que molta gent encara tingui en ment aquesta tendència antiga de voler ampliar la família tan bon punt et dones el “sí, vull”, però així és. En el seu cas, Anna Ferrer reconeix que sí que volen tenir un fill… però no encara: “En un futur sí que m’agradaria, és clar, però ara mateix no“.
El seu enllaç va fer parlar molt perquè van optar per una decoració molt exagerada. Ella està més que encantada amb com va anar tot i, de fet, insisteix que li encatarà rememorar totes les fotos i vídeos del dia perquè sempre serà un dels més feliços de la seva vida.