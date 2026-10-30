Anna Ferrer, la hija de Paz Padilla, ha sufrido un robo tan pronto como ha regresado de su espectacular viaje de bodas. La misma influencer ha compartido con la prensa el gran problema con el que se ha encontrado al volver a su día a día después de gastarse un montón de dinero en los días de safari en África y las playas de aguas cristalinas de las Islas Seychelles. «He salido por la puerta de mi edificio y de ahí por abajo. Solo os digo que he acabado en comisaría, ya os contaré«, decía sin querer dar detalles de lo ocurrido.

Sus fans han insistido, pero sorprendentemente ella no ha querido decir nada hasta que la agencia Europa Press ha logrado que se soltase. «Nunca he estado tan relajada, tan plena, tan agradecida a la vida… tan feliz. No sé cómo superaré estos días, pero sé que volveré al viaje de bodas mentalmente cuando esté triste, ansiosa o cuando me sienta fea o perdida», decía sobre el enlace y el viaje más romántico de su vida.

Anna Ferrer Padilla ha sufrido un robo al regresar del viaje de bodas | Europa Press

El regreso a la realidad de Anna Ferrer, «durísimo»

El problema, como decíamos, es que el regreso a la rutina ha sido «durísimo«: «Cuando fui a coger el coche vi que me lo habían destrozado y no estaba el bombín«. La hija de Paz Padilla vio que lo tenía todo roto y que le habían robado el coche: «Justo fue el día anterior, pero vaya… Ya está, ningún drama. No ha sido nada. No hemos tenido ningún accidente y todo está bien, nada que no tenga solución».

En este interrogatorio del reportero, no ha podido evitar la típica pregunta que siempre se hace a los recién casados sobre su futuro. ¿Se plantean tener un hijo pronto? Resulta curioso que mucha gente aún tenga en mente esta tendencia antigua de querer ampliar la familia tan pronto como te das el «sí, quiero», pero así es. En su caso, Anna Ferrer reconoce que sí quieren tener un hijo… pero no todavía: «En un futuro sí que me gustaría, claro, pero ahora mismo no«.

Su enlace dio mucho que hablar porque optaron por una decoración muy exagerada. Ella está más que encantada con cómo fue todo y, de hecho, insiste en que le encantará rememorar todas las fotos y vídeos del día porque siempre será uno de los más felices de su vida.