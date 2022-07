Ana Obregón revela quin és el seu polític preferit en una entrevista bomba

Ana Obregón està tornant a treballar a poc a poc, un retorn que arriba dos anys després de la mort del seu únic fill. Enmig d’aquesta exhibició davant dels focus, l’actriu ha concedit una entrevista explosiva en la que demostra que no li queden pèls a la llengua. Davant del periodista de Yo Dona, ha parlat per primera vegada de política.

El primer titular? Una crítica molt potent cap als polítics espanyols: “No crec en la política, l’única cosa que veig és una lluita d’egos i una baralla per les cadires... un ring de boxa en el que per nosaltres ningú no fa absolutament res. Fa 40 anys que treballo, dels quals 20 han estat per pagar a Hisenda perquè vull tenir una vida digna i que el meu país continuï girant. I quan tots els partits, d’una banda i d’una altra, es dediquen a robar tots aquests diners mentre Espanya travessa un moment així amb la gent sense poder pagar la llum… No puc tenir fe en les sigles. El més preparat és Albert Núñez Feijóo, això ho tinc clar”, ha dit en referència al líder del Partit Popular.

Una de les màximes reivindicacions d’Ana Obregón és que l’Estat inverteixi més diners en la investigació del càncer, el que mata cada dia a 300 persones: “Com que aquesta és la pandèmia silenciosa, doncs no es mou ni un dit perquè només els interessa robar i l’escó. Vaig haver de portar el meu fill als Estats Units perquè rebés un tractament que aquí no existia. I el pitjor és que després Amancio Ortega inverteix en màquines oncològiques que són caríssimes i el critiquen. Com no m’ha d’indignar que els partits malversin diners públics quan hi ha gent morint-se de càncer com el meu fill?”.

Per tal d’aportar el seu granet de sorra, l’actriu ha posat en marxa una fundació a nom del seu fill. Ell mateix la va crear poc abans de morir, la que ara continua ella per poder ajudar altres malalts i les seves famílies. El que lamenta és que hagi estat molt difícil posar-la en marxa: “Els papers, els advocats, els permisos… He trigat un any, amb les poques forces que tinc per llevar-me”.

Ana Obregón, completament desfeta en la primera entrevista després de la mort del fill |Telecinco

Ana Obregón parla del dol que arrossega des de fa dos anys

La intèrpret també ha parlat sobre el dol que viu, en reconèixer que no pot somriure: “El dol necessita el seu espai i molta soledat, molt de silenci i molta transformació interior. És el que hi ha…”. A més a més, diu que una de les lliçons que ha après és que el més important és col·leccionar moments i no coses: “Em vaig preocupar tantes vegades per ximpleries… L’èxit i el fracàs són dos impostors als que no els hem de fer cas”.

Actualment es passa tot el dia treballant i cuidant del pare, dues ocupacions que compagina amb les visites al cementiri per visitar el fill i la mare. Ara bé, també troba enriquidor llegir molt. El que més ha sorprès és que dediqui el temps a estudiar sobre física quàntica: “Ara estic llegint estudiant el cervell perquè vull comprendre la mort i necessito entendre moltes coses”.

L’actriu també se sincera sobre la mort del fill

Ana Obregón no perd cap oportunitat per plorar públicament la mort del fill, l’Alex Lequio, que va morir als 27 anys per culpa d’un càncer estrany. Cada dia 13 publica una carta molt emotiva dirigida a ell, en la que aprofita per sincerar-se sobre el seu estat anímic. En aquesta entrevista deixa clar que no tenia gens clar això de publicar fotografies en un perfil d’Instagram, el que va començar a fer per compartir el dol amb tothom: “L’he convertit en un confessionari, un sofà i un mirall. No sóc una influencer de moda o de roba, sóc una influencer d’emocions”.

Ana Obregón recorda el fill a Instagram

En aquesta darrera ocasió, ha destacat que ja han passat 26 mesos de la pèrdua: “Fa 26 mesos vaig haver de dir adéu per sempre al meu fill, l’amor de la meva vida, i des de llavors em costa tant viure… Aquestes fotos són d’un dels teus darrers estius a Mallorca. Adoraves el blau turquesa del mar Mediterrani i aquestes onades que cada dia em canten el teu nom”.