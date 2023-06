Alejandro Sanz continua encadenant un problema rere un altre. Fa només uns dies, els fans manifestaven la seva preocupació per ell en veure que compartia missatges angoixants que denotaven una tristor evident. Molts ho relacionaven amb la seva ruptura de Rachel Valdés, amb qui ha trencat després de tres anys molt feliços. Doncs bé, sembla que aquest canvi en la seva vida sentimental seria l’última de les seves preocupacions ara mateix.

Un jutjat de Madrid l’acaba de condemnar a pagar tres milions d’euros, una clatellada financera que li han fet com a càstig a uns préstecs que hauria demanat als Estats Units i que mai no hauria acabat de pagar. El cantant hauria comprat dues propietats a Miami valorades en set milions d’euros i hauria finançat la seva adquisició, però sense arribar a pagar-ho tot.

Alejandro Sanz preocupa amb missatges angoixants | Instagram

Yo volveré a juntar mis pedazos, justo en frente de quienes me rompieron. — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) June 13, 2023

Alejandro Sanz, obligat a posar a la venda la millor de les cases que té a Espanya

Alejandro Sanz té una carrera brillant, però ha fet tants diners per poder pagar ara aquesta multa milionària? Doncs sembla que no, que la seva situació econòmica no és tan bona per culpa de l’estafa que hauria patit en mans d’un amic. De fet, l’ABC assegura que ha hagut de posar a la venda la millor de les propietats que té a Espanya. Hauria contactat amb un expert immobiliari que estaria intentant buscar comprador a una finca de l’artista amb 32 hectàrees a Càceres. El preu? Precisament els 3 milions d’euros que necessita per pagar al jutjat.

Cal recordar que últimament ha hagut de vendre algunes cases més. En l’última ocasió, per poder pagar els quatre milions i mig d’euros que li reclamava el seu antic representant. Solter, enganyat, sense diners i cada cop menys cases… Alejandro Sanz està patint una desgràcia rere una altra.