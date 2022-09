Alejandra Rubio i el nòvio, caçats en una discussió: “Per què em fas això?”

Alejandra Rubio ha aprofitat la fama de la mare per fer-se un forat a televisió. La filla de Terelu Campos va estrenar-se com a tertuliana a Viva la vida, programa en què treballava al seu costat. Ara que ja sap com funciona aquest món, continua buscant noves feines per poder viure gràcies a la premsa rosa que l’ha perseguit des que va néixer. El problema és que aquesta repercussió mediàtica també comporta que sigui vista com un personatge i, per tant, ha d’acostumar-se a tenir càmeres darrere.

Aquest divendres ha sortit a la llum un vídeo d’Alejandra i el seu xicot en què se’ls veu discutir en ple carrer, el que ha generat moltíssima curiositat. Què havia passat? Sálvame era l’encarregat d’emetre les imatges per primera vegada: “Hem vist Alejandra Rubio i el xicot dient-se de tot en ple carrer. Estaven celebrant l’aniversari de Terelu quan, de sobte, sortien del restaurant i començaven a discutir-se”.

El programa del cor ha comptat amb l’ajuda d’un expert en llenguatge no verbal que ha analitzat la seqüència i ha llegit els llavis de la parella per saber què s’estaven dient: “Per què em fas això a mi? Per què ho pagues amb mi? Ho has fet malament i no és culpa meva, és culpa teva. Ho entens? Si esàs malament a casa teva no és culpa meva, Carlos. No ets realista i, de fet, em sembla poc realista parlar com parles. Pensava que la coneixies. No sé per què em fas això. Estaves de p… mare i, de sobte t’has convertit en una altra persona”, li hauria estat dient la noia.

Alejandra Rubio i el novio, caçats en una discussió | Telecinco

El nòvio d’Alejandra Rubio intentava tranquil·litzar-la | Telecinco

La filla de Terelu, visiblement indignada en unes imatges amb el xicot | Telecinco

Alejandra Rubio treu ferro a la discussió

Segons els tertulians, el problema començava per un problema del noi que sembla que hauria afectat a la manera en què s’estava comportant en la festa familiar. L’Alejandra li hauria recriminat i les càmeres van gravar com tots dos gesticulaven nerviosament i com s’emocionaven en algun moment puntual de la discussió. Com era d’esperar, el programa va voler posar-se en contacte amb la protagonista per intentar que donés més detalls sobre el motiu d’aquesta discussió. Ella no va voler entrar en detalls i, de fet, va intentar treure’n ferro: “Va ser una ximpleria, a les imatges es veu que estem parlant. No he de donar explicacions i no ho faré, a més a més que va ser una ximpleria i està tot bé”.

Sigui com sigui, el que queda clar és que la parella aquesta nit no estava molt contenta i que tenen alguns problemes entre ells.