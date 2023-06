Surten a la llum els tres llibres que va comprar Letícia en una fira

S’han dit moltes coses sobre els gustos de l’actual reina espanyola, Letícia, pel que fa a la roba, el menjar, la beguda i fins i tot l’educació de les filles, però fins ara no havia transcendit quin tipus de lectures agraden a la dona de Felip VI. Aquesta setmana, tanmateix, un diari espanyol ha filtrat les compres que va fer Letícia durant la seva visita no oficial a la fira del llibre de Madrid, que es va inaugurar la setmana passada. La reina consort va comprar tres llibres: L’ús de la foto d’Annie Ernaux, El passeig de Robert Walser i Kubrick total de Sergio Peral.

L’ús de la foto és una història romàntica i molt dura que parteix de catorze fotografies preses amb l’amant de la protagonista. El segon llibre que va comprar, el de Robert Walser, és una obra literària i filosòfica del segle XX, i el tercer explica com ha canviat en les últimes dècades el cine de Hollywood. Tot i que no va comprar cap obra més, Letícia també va fullejar la col·lecció Reines consorts, precisament el paper que fa ella a la família reial.

Leticia a la fira del llibre de Madrid / FLM

Obsessió per una beguda catalana

S’ha escrit molt sobre els gustos de Letícia, fins i tot quina és la seva beguda preferida. Segons va revelar Pilar Eyre, es tracta d’una beguda catalana, concretament el Vichy Catalan. Eyre se’n va assabentar quan li va preguntar a l’equip de la Zarzuela què necessitaven per una celebració. La resposta oficial va ser que la beguda preferida de la reina és el Vichy. “No beu te Kombutxa, no. Letícia té una beguda preferida que pren per dinar, per sopar, per aperitiu i quan surt com a copa: el Vichy Catalan amb una rodanxa de llimona“, va explicar Eyre en un vídeo. Fins ara no se sabia que Letícia es delia per aquesta beguda, però ara ja no ho podrà mantenir en secret.