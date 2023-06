Salen a la luz los tres libros que compró Leticia en la feria de Madrid

Se han dicho muchas cosas sobre los gustos de la Reina Leticia en cuanto a la ropa, la comida, la bebida e incluso la educación de las hijas, pero hasta ahora no había transcendido qué tipo de lecturas le gustan a la mujer del rey español Felipe VI. Esta semana, no obstante, un diario español ha filtrado las compras que hizo Leticia durante su visita no oficial a la feria del libro de Madrid, que se inauguró la semana pasada. La reina consorte compró tres libros: El uso de la foto de Annie Ernaux, El paseo de Robert Walser y Kubrick total de Sergio Peral.

El uso de la foto es una historia romántica y muy dura que parte de catorce fotografías tomadas con el amante de la protagonista. El segundo libro que compró, el de Robert Walser, es una obra literaria y filosófica del siglo XX, y lo tercero explica cómo ha cambiado en las últimas décadas el cine de Hollywood. A pesar de que no compró ninguna obra más, Leticia también hojeó la colección Reinas consortes , precisamente el papel que hace ella a la familia real.

Leticia a la feria del libro de Madrid / FLM

Obsesión por una bebida catalana

Se ha escrito mucho sobre los gustos de Leticia, incluso cuál es su bebida preferida. Según reveló Pilar Eyre, se trata de una bebida catalana, concretamente el Vichy Catalan. Eyre se enteró cuando le preguntó al equipo de la Zarzuela qué necesitaban por una celebración. La respuesta oficial fue que la bebida preferida de la reina es el Vichy. “No bebe té Kombucha, no. Leticia tiene una bebida preferida que toma para comer, por cena, por aperitivo y cuando sale como copa: el Vichy Catalán con una loncha de limón“, explicó Eyre en un video. Hasta ahora no se sabía que Leticia se deleitaba con esta bebida, pero ahora ya no lo podrá mantener en secreto.