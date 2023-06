La relació de Letícia i Carles d’Anglaterra, estranya i massa còmplice

Letícia i Carles d’Anglaterra tenen una relació molt i molt propera, potser massa íntima i tot. Sempre sorprèn que es mostrin tan tendres i còmplices quan coincideixen en actes oficials, una connexió que ha encuriosit Pilar Eyre. La periodista barcelonina ha publicat un vídeo en el seu canal de YouTube en el qual analitza d’on ve aquesta amistat entre ells, una unió que la premsa rosa ha obviat sistemàticament fins que les evidències han estat molt clares.

Diu que “van sorgir espurnes” en la trobada entre Letícia i el rei Carles de just abans de la coronació: “Alguna cosa passa entre ells que explica aquesta increïble connexió, la qual s’ha evidenciat en una fotografia molt impactant. D’on ve aquesta amistat tan profunda i en quin moment han estat junts i com s’ha manifestat aquest feeling?”. Es refereix a una imatge que s’ha publicat en què apareix el nou monarca anglès tot fent un petó a la mà de Letícia mentre la mira directament als ulls, estan molt a prop i en una escena que fa pensar que serien molt i molt amics.

Les fotos més íntimes i sorprenents de Letícia i Carles d’Anglaterra

Carles d’Anglaterra estava rebent als convidats de la festa precoronació i s’hauria sentit un xiuxiueig quan Letícia va entrar a la sala, ja que segons la periodista anava molt guapa i el vestit era molt afavoridor: “La seva imatge va impactar amb el vestit de Victoria Beckham. L’ambient era informal i tots els monarques volien saludar el futur rei, així que van començar a fer una filera per esperar el seu torn. Quan Letícia va entrar a la sala, però, Carles es va posar nerviós i va començar a mirar-la de tant en tant mentre parlava amb altra gent de manera distreta perquè, en realitat, estava pendent d’ella”.

“Quan va arribar el moment de saludar, van captar una fotografia magnífica en què es veu el rei fent un petó a la mà de Letícia mentre la mira als ulls durant uns segons molt llargs, és estrany tenir la seva mà als llavis amb la boca entreoberta i mentre es miraven als ulls abans de començar una conversa de manera íntima i personal”, afegeix.

Carles d’Anglaterra fa un petó a la mà de Letícia | Europa Press

Carles i Letícia, una relació molt més propera del que la gent creia | Europa Press

Felip estava present mentre observava aquest gest tan tendre del monarca cap a la seva dona. El que més encurioseix a Pilar Eyre és que aquesta fotografia no ha tingut massa protagonisme a la premsa: “No sé si hi ha una mena de censura o de veto, però ha aparegut molt més una altra en què també es veu Felip mentre Letícia el mira precisament a ell i no a Carles”.

Pilar Eyre analitza d’on ve la bona relació entre Letícia i Carles d’Anglaterra

Pel que fa a les vegades en què Carles i Letícia han coincidit, almenys en públic, Pilar Eyre ha destacat unes quantes: “En primer lloc, durant la boda de Felip i Letícia. En aquella ocasió, però, pràcticament no devien interactuar en absolut. Les primeres imatges en què es demostra aquesta bona sintonia entre ella i l’anglès és durant una visita que van fer Carles i Camil·la a Espanya el 2011, els van fer d’amfitrions en un dinar i en aquell sopar vaig veure la primera foto que demostrava la seva complicitat. Hi ha un vídeo d’aquell moment en què es veu el monarca tossir i ella fent-li uns cops a l’esquena i agafant-lo del braç mentre reien. Van agradar-se i allà va començar la seva amistat”.

Carles d’Anglaterra, encantat amb Letícia | Europa Press

El punt culminant arribaria el 2017, quan Felip i Letícia van visitar Anglaterra en un acte oficial en què tots dos parlen i fent-se petons mentre hi havia feeling. Dos anys després, la relació va fer-se més íntima quan ella va acudir a la inauguració d’una exposició de quadres de Sorolla i a aquest acte va acudir Carles sol per estar amb ella: “La cara il·luminada de Carles quan va veure que ella arribava, després de fer-lo esperar durant 20 minuts, era increïble. Va apropar-se a ella, li va agafar la mà i li va fer un petó a la mà mentre ella es mostrava encantada. En el funeral d’Elisabet II, el rei Carles va mostrar-se encantador amb ella; un moment d’amics íntims que es consolaven”.

Quina és la teoria de Pilar Eyre davant de tot això? Que formen una parella d’amics íntims que s’estimen, que se senten atrets l’un per l’altre d’una manera casta perquè Carles té un matrimoni consolidat amb Camil·la sense cap indici d’infidelitat: “Felip i Letícia, alhora, també formen una parella molt unida que se senten còmodes. Carles i Letícia tenen temes en comú com la passió pel menjar ecològic, fins al punt que ell els envia cistelles a Palau amb productes del seu hort”. Creu que a tots dos els agrada agradar i que són dues persones molt coquetes i conquistadores: “Nivell cultural similar i amb molts temes en comú, una amistat de la qual seguiré informant”.