Joan Carles i Felip coincidiran a Galícia: s’evitaran o hi haurà retrobada?

Joan Carles de Borbó i Felip VI coincidiran a Galícia la setmana vinent, dos viatges per separat que la casualitat ha volgut que siguin en la mateixa data. Com dèiem fa només uns dies, el rei emèrit espanyol ha posat en marxar una estratègia per poder venir amb més freqüència a Espanya i, alhora, tenir menys crítiques. Considera que la premsa acabarà cansant-se d’ell i rebaixarà la pressió mediàtica si comença a venir setmana sí, setmana també. El temps dirà si té raó o no…

De moment, el que s’ha confirmat és que el tornarem a veure a Sanxenxo el cap de setmana vinent. L’excusa? La celebració de l’octava regata gallega que duu el seu nom. I Felip, què ha de fer per aquelles terres? En el seu cas, es trobarà a l’illa d’A Toxa per inaugurar el Fòrum La Toja-Vínculo Atlántico que se celebrarà els mateixos dies que la regata. Només els separaran 16 quilòmetres, menys de mitja hora de cotxe que podrien fer per retrobar-se i parlar dels problemes que arrossega la seva relació.

No està previst que ho facin o, si més no, no s’ha confirmat. Resulta encara més trist que estiguin a tan poca distància i siguin incapaços de veure’s, la veritat. Ara bé, Felip té uns bons motius per estar enfadat amb el seu pare i per no voler ni veure’l estigui a la distància que estigui. Pensar en la coincidència geogràfica i en el temps de la setmana vinent deu fer-li molta ràbia, de fet.

El rei emèrit torna a Galícia la setmana vinent | Europa Press

Felip de Borbó no vol coincidir amb el pare | Europa Press

Jaime Peñafiel té clar que Joan Carles i Felip evitaran veure’s a Galícia

El Español ha preguntat a periodistes experts en la monarquia sobre aquesta hipotètica trobada entre pare i fill. Cal recordar que no es veuen des del funeral de Constantí de Grècia, germà de la mare de Felip VI. Un canal de televisió grec va difondre unes imatges en les quals tots dos se saludarien amb dos petons i uns cops a l’espatlla.

Creu Jaime Peñafiel, per exemple, que Joan Carles i Felip aprofitaran l’estada a Galícia per veure’s? Té clar que no: “No tenen pensat coincidir i no ho faran, encara que estiguin a deu, quatre o dos quilòmetres de distància. Cadascú té la seva vida”. Una relació trencada del tot que sembla lluny de millorar pròximament.