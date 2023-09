Juan Carlos y Felipe coincidirán en Galicia: ¿se evitarán o habrá reunión?

Juan Carlos de Borbón y Felipe VI coincidirán en Galicia la próxima semana, dos viajes por separado que la casualidad ha querido que sean en la misma fecha. Como decíamos hace solo unos días, el rey emérito español ha puesto en marcha una estrategia para poder venir con más frecuencia a España y, a la vez, tener menos críticas. Considera que la prensa acabará cansándose de él y rebajará la presión mediática si empieza a venir semana sí, semana también. El tiempo dirá si tiene razón o no…

De momento, lo que se ha confirmado es que lo volveremos a ver en Sanxenxo el próximo fin de semana. ¿La excusa? La celebración de la octava regata gallega que lleva su nombre. Y Felipe, ¿qué tiene que hacer por esas tierras? En su caso, se encontrará en la isla de A Toxa para inaugurar el Foro La Toja-Vínculo Atlántico que se celebrará los mismos días que la regata. Solo los separarán 16 kilómetros, menos de media hora de coche que podrían hacer para reencontrarse y hablar de los problemas que arrastra su relación.

No está previsto que lo hagan o, almenos, no se ha confirmado. Resulta todavía más triste que estén a tan poca distancia y sean incapaces de verse, la verdad. Ahora bien, Felipe tiene unos buenos motivos para estar enfadado con su padre y para no querer ni verlo esté a la distancia que esté. Pensar en la coincidencia geográfica y en el tiempo de la semana próxima debe de hacerle mucha rabia, de hecho.

El rey emérito vuelve a Galicia la próxima semana | Europa Press

Felipe de Borbón no quiere coincidir con el padre | Europa Press

Jaime Peñafiel tiene claro que Juan Carlos y Felipe evitarán verse en Galicia

El Español ha preguntado a periodistas expertos en la monarquía sobre este hipotético encuentro entre padre e hijo. Hay que recordar que no se ven desde el funeral de Constantino de Grecia, hermano de la madre de Felipe VI. Un canal de televisión griego difundió unas imágenes en las que los dos se saludarían con dos besos y unos golpes en el hombro.

¿Cree Jaime Peñafiel, por ejemplo, que Juan Carlos y Felipe aprovecharán la estancia en Galicia para verse? Tiene claro que no: «No tienen pensado coincidir y no lo harán, aunque estén a diez, cuatro o dos kilómetros de distancia. Cada uno va a lo suyo». Una relación rota del todo que parece lejos de mejorar próximamente.