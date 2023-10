Sofia de Borbó, sincera amb els companys d’escola sobre la vida de princesa

Sofia de Borbó estaria d’allò més contenta en la seva nova vida fora de palau. La filla petita de Felip VI i Letícia ha marxat a viure a Gal·les, a l’internat privat i caríssim en el qual també va estar la seva germana Elionor durant dos anys. Un mes després del trasllat, s’ha filtrat informació sobre un ritual d’iniciació que hauria d’haver superat la infanta espanyola.

Ho ha explicat la mateixa escola a través del seu perfil d’Instagram, en el qual comparteixen què fan tots els nens rics que cursen el Batxillerat Internacional en aquest castell. I de què es tracta? Bàsicament, organitzen un esdeveniment en el qual reuneixen tots els alumnes nous per tal de permetre’s que es coneguin millor entre ells. En les imatges es veu diversos estudiants parlant entre ells i diuen que estaven compartint “històries personals” amb els companys.

Sofia de Borbó ha començat una nova vida a Gal·les | Europa Pres

Sofia de Borbó parla de la vida com a filla d’un rei amb els companys d’escola

Sofia de Borbó no apareix en cap d’aquestes fotografies preses a la biblioteca de l’escola, però diuen que tots els alumnes haurien participat i es dona per descomptat que ella també entra dins d’aquest sac. Des de la revista Lecturas creuen que Sofia podria haver “superat la timidesa” en un acte en el qual hauria hagut de parlar amb naturalitat de la família reial a què pertany. Deu ser xocant que una companya de classe et digui que és filla dels reis d’un país europeu, la veritat.

El centre ha aplaudit “la valentia” dels alumnes que s’han sincerat sobre les seves vides privades amb els companys: “Han assumit el paper d’un llibre que s’obre i explica històries personals significatives als altres. Aquestes històries van des del creixement personal i les dificultats que han viscut fins a l’activisme juvenil o avanços en la sostenibilitat. Ben fet”.

Una iniciativa amb la qual el centre permet que els alumnes interactuïn més enllà de les classes i les habitacions que han de compartir. De moment, no s’han filtrat molts detalls sobre la seva rutina o els amics que hauria fet. Això sí, es va fer grossa quan va saber-se que un grup de veïns del poble haurien criticat l’actitud d’alguns alumnes que feien “molt de xivarri” quan visitaven la localitat en les seves hores lliures. Ràpidament, l’equip de comunicació del col·legi va reaccionar i van negar que aquestes acusacions fossin certes perquè els nois i noies que estudien allà tenen “una hora límit” per estar al carrer i resulta “impossible” que molestin els ciutadans amb escàndol pel carrer a les nits.