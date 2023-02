Quants diners cobra Cristina de Borbó al mes?

Cristina de Borbó té una vida més que acomodada. La filla de Joan Carles i Sofia de Grècia viu a Ginebra des de fa uns quants anys, ciutat que la va acollir quan va adonar-se que havia de fugir d’Espanya. La consideren l’ovella negra de la família per la corrupció –i posterior empresonament– del seu exmarit, Iñaki Urdangarin. Ara que s’han separat, però, sembla que comencen a obrir-li una mica més les portes de Palau. En els últims mesos l’hem vist en un parell de reunions familiars, uns actes als que tenia vetat l’accés fins fa no res.

La seva vida privada és un autèntic misteri, per això. No se sap si ha tornat a trobar l’amor en aquest primer any com a separada, encara que és bastant improbable perquè encara apareix públicament amb l’anell de casada al dit. Ella mateixa ha dit que no se’l treu perquè encara estan casats fins que no signin els papers definitius del divorci, una actitud una mica estranya. A Suïssa viu amb l’única companyia de la seva filla petita, Irene Urdangarin, de qui cada vegada se’n parla més a la premsa rosa.

I pel que fa a la seva feina, què se’n sap? La germana de Felip VI ha estat treballadora de la Fundació La Caixa durant molts anys, mentre que ara està centrada en el seu càrrec a la Fundació Aga Khan. Aquí, Cristina es dedica a dirigir projectes de cooperació internacional en països de desenvolupament. I quant cobra a canvi? Doncs una autèntica fortuna, tal com revela avui Lecturas. La revista ha pogut saber que estaria ingressant 400.000 € anuals per aquesta feina, més de 30.000 € al mes.

Cristina de Borbó estaria cobrant molts diners mensuals | Europa Press

Cristina de Borbó s’està encarregant ella sola de totes les despeses familiars

Aquest sou altíssim se suma a tots els diners que deu tenir de família, uns comptes que estaran plens de zeros gràcies a la seva condició d’infanta espanyola. Ella sola pot mantenir els quatre fills, això queda clar, tot i que els nois tenen moltes despeses al mes. Miguel estudia en una universitat de Londres bastant cara, d’igual manera que l’escola d’Irene a Ginebra és dels més cars de tota Europa.

Segons el que s’ha filtrat de l’acord de divorci d’Iñaki i Cristina, haurien decidit que ell no li passarà cap manutenció en considerar-se que és ella qui té els diners. L’exduc de Palma està pràcticament sense ingressos des que deixés la feina en el bufet d’advocats de Vitòria, per la qual cosa han optat perquè Cristina s’encarregui de les despeses familiars sense ajuda.