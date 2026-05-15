Veolia ha inaugurat avui el Hubgrade especialitzat en resiliència urbana, ubicat a Granollers, per a la gestió eficient dels recursos i la planificació territorial orientada a l’adaptació al canvi climàtic. El centre es posiciona com a referent en la gestió de l’aigua a Catalunya, fora de l’àmbit metropolità, en una ubicació significativa: el dinamisme econòmic, la vocació industrial i el compromís de Granollers amb la sostenibilitat, el consoliden com un entorn capdavanter en la gestió intel·ligent de l’aigua.
L’acte inaugural ha reunit autoritats locals i representants del teixit social i empresarial de la zona, i ha comptat amb la presència de la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat de Catalunya, Sílvia Paneque; l’alcaldessa de Granollers, Alba Barnusell, i el director país de Veolia a Espanya, Daniel Tugues.
El nou centre neix amb l’objectiu de generar coneixement, anticipar escenaris i facilitar la presa de decisions a mitjà i llarg termini. A través de l’anàlisi avançada de dades, la modelització i els sistemes predictius, el Hubgrade permet identificar riscos abans que es materialitzin —episodis d’inundació, períodes de sequera, fuites a les xarxes d’aigua potable o anomalies en el funcionament de les infraestructures urbanes— i definir estratègies d’adaptació per reforçar la resiliència del territori. Actua com una infraestructura clau per ajudar les administracions a passar d’una gestió reactiva a una de predictiva, amb impacte directe en la sostenibilitat, la seguretat hídrica, la competitivitat empresarial i la qualitat de vida de la ciutadania.
Tal com ha subratllat Daniel Tugues, director país de Veolia a Espanya, durant l’acte: “En sectors com l’aigua, l’energia o els residus, ja no és suficient operar bé. És necessari poder anticipar, optimitzar, detectar incidències amb més rapidesa, reduir consums, afinar processos i prendre decisions amb més informació i major precisió. A Catalunya, això també significa enfortir la seguretat ambiental i garantir la gestió de recursos fonamentals per satisfer les necessitats essencials de la ciutadania, particularment durant períodes de sequera. I això és exactament el que un centre d’excel·lència en innovació com aquest ens permet fer.”
Per la seva part Sílvia Paneque, consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat de Catalunya, ha assenyalat en la cloenda de l’acte: “La tecnologia d’alt rendiment, la que posem formalment en funcionament avui, dissenyada per integrar dades, monitorar sistemes en temps real i donar suport a la presa de decisions en un context hidrològic cada vegada més complex i exigent, és, insisteixo, una part irrenunciable del projecte col·lectiu de l’aigua. La gestió de l’aigua és un dels grans reptes estratègics de futur del nostre país. Afrontarlo exigeix capacitat d’inversió, innovació tecnològica, planificació pública i una mirada de llarg recorregut. I exigeix, també, la conjunció de forces que estableix la col·laboració público-privada per aprofitar les fortaleses dels dos sectors, per fer-les complementàries, i posar-les al servei del bé comú”.
Alba Barnusell, alcaldessa de Granollers, ha destacat també en la seva intervenció: “Aquest Hubgrade simbolitza una idea clau: la transició ecològica també és una transició digital, i ha d’estar sempre al servei del bé comú i de les persones. La ubicació d’aquest centre a Granollers és un reconeixement a una ciutat amb tradició industrial, capacitat d’innovació i compromís ferm amb la sostenibilitat.”
Un servei d’atenció ciutadana inclusiu i accessible
El nou centre acull l’oficina d’atenció del servei municipal d’aigües de Granollers, concebuda com un espai inclusiu i accessible per a tota la ciutadania. Dissenyada sota criteris d’accessibilitat universal, l’oficina garanteix un entorn còmode, funcional i adaptat a les necessitats de persones amb mobilitat reduïda i altres diversitats funcionals. Incorpora solucions tecnològiques com el sistema Navilens, que facilita l’orientació i l’accés autònom a la informació, especialment per a persones amb discapacitat visual. Aquest enfocament reforça el compromís de Veolia i del municipi amb un model de servei més inclusiu, equitatiu i centrat en les persones.
La revolució digital en la gestió de l’aigua a Catalunya
El Hubgrade impulsa una transformació profunda de la gestió hídrica mitjançant tecnologies d’avantguarda que optimitzen totes les fases del cicle integral de l’aigua. Algoritmes d’intel·ligència artificial i eines d’anàlisi predictiva, entrenats amb l’experiència operativa acumulada en més de 40 països durant dècades, permeten desenvolupar un sistema de gestió anticipativa, integrat i basat en dades que garanteix un servei més resilient, sostenible i transparent.
El Hubgrade s’integra en una xarxa global de 17 hubs especialitzats en la gestió de l’aigua, l’energia i els residus. Formar-ne part facilita l’intercanvi de coneixement i l’escalabilitat de millores operatives i solucions innovadores, adaptades a les necessitats reals de cada territori. Gràcies a aquesta xarxa, Granollers es consolida com un municipi capdavanter en la gestió intel·ligent i sostenible de l’aigua. La singularitat del centre rau en la seva capacitat d’actuar com a referent per a tot Catalunya: gestiona digitalment municipis de tot el territori combinant una visió estratègica centralitzada —que garanteix l’excel·lència del servei— amb un coneixement profund de cada entorn local.
L’estratègia operativa s’articula a través dels hubs d’operacions territorials, com el de Granollers, amb l’objectiu de garantir un subministrament d’aigua de qualitat, sense interrupcions, eficient i sostenible. Combina serveis digitals avançats amb la intel·ligència humana, avalada per gairebé 160 anys d’experiència. És precisament aquesta combinació, d’expertise humà i de capacitats digitals, la que garanteix l’excel·lència operativa.
Els gestors operatius especialitzats materialitzen aquest model centralitzant la recepció i assignació de tasques de camp, optimitzant l’ús de recursos i estandarditzant els protocols de resposta. Això permet disposar d’equips més polivalents i millor coordinats, anticipar intervencions, millorar la capacitat de reacció, augmentar la productivitat i optimitzar els desplaçaments, garantint la continuïtat del servei.
A més, aporta valor afegit a través de la transparència, les dades en temps real i una millor informació sobre el consum. I, especialment, representa la democratització de l’accés a la tecnologia: gràcies al model operatiu centralitzat, tots els municipis, independentment de la seva dimensió, poden accedir al mateix nivell d’intel·ligència operativa.
Un hub per impulsar la resiliència urbana davant els riscos climàtics
El nou Hubgrade també actua com un entorn de co-creació a través de l’Espai INNOVA, que connecta administracions, universitats, centres de recerca i empreses per desenvolupar respostes a reptes com la sequera, les inundacions o la pressió sobre els recursos hídrics, amb l’objectiu d’anticipar i preparar el territori davant els impactes del canvi climàtic.
Veolia treballa en projectes de recerca amb l’Ajuntament de Granollers, amb el suport de Cetaqua com a centre tecnològic de referència en l’àmbit de l’aigua, i amb les universitats catalanes, els organismes de recerca i les entitats locals. L’ambició del Hubgrade és ampliar significativament aquest treball en xarxa, incorporant empreses i entitats locals i regionals per construir un ecosistema d’innovació arrelat al territori.
Motor d’innovació col·laborativa al servei del territori
A Granollers s’està desenvolupant un Pla d’Innovació. Entre les iniciatives en marxa destaquen els projectes europeus Knowing i UP2030, desenvolupats conjuntament amb l’Ajuntament per analitzar el risc d’inundabilitat i definir mesures d’adaptació al canvi climàtic, així com la planificació del nou barri de La Bòbila com a espai resilient i baix en emissions. També es desplegarà el projecte H2Oritzó, amb punts de càrrega de recurs hídric alternatiu per reduir el consum d’aigua potable, i es desenvoluparà un bessó digital del Coll de la Manya per anticipar incidències i optimitzar la gestió operativa.
Amb la posada en marxa del Hubgrade a Granollers, la companyia consolida la seva aposta per un model de gestió de l’aigua basat en la innovació, l’anticipació i la col·laboració amb el territori. Alhora, reforça el paper d’aquest municipi dins l’ecosistema de gestió hídrica a Catalunya, com un territori actiu en la transformació cap a models més sostenibles, resilients i orientats a millorar el servei i la qualitat de vida de la ciutadania.