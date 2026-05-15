Telefónica arriba a màxims anuals després dels seus resultats trimestrals

Les accions de Telefónica van registrar aquest dijous una pujada del 5,7% després de la publicació dels resultats del primer trimestre del 2026, permetent a la companyia recuperar els 4 euros per acció. Amb aquest increment, la multinacional espanyola acumula un creixement superior al 13% des de començament d’any, situant-se en màxims anuals.
Segons va informar la companyia, els resultats obtinguts van superar les previsions del consens del mercat, i van reflectir l’èxit en la implementació del seu pla estratègic Transform & Grow. Aquest programa cerca impulsar la transformació i el creixement sostenible de l’empresa en un entorn competitiu i en constant evolució.
El primer trimestre del 2026, Telefónica va generar uns ingressos de 8.127 milions d’euros, fet que suposa un creixement interanual del 0,8% en termes de canvi constant i del 0,4% en xifres corrents. Aquest exercici positiu ha estat clau per reforçar la confiança dels inversors i consolidar la seva posició al mercat.
La rendibilitat també va mostrar avenços significatius. L’Ebitda ajustat del grup va assolir els 2.836 milions d’euros, un 1,8% més en termes constants i un 1,3% més en termes corrents respecte al mateix període del 2025. A més, el flux de caixa operatiu ajustat després d’arrendaments va pujar a 1.375 milions d’euros, amb increments del 2% corrents.
“Els resultats del primer trimestre del 2026 de Telefónica van superar lleugerament les previsions del consens, i, al nostre parer, el més destacat és l’acceleració del creixement a Espanya”, van assenyalar els analistes de Goldman Sachs, destacant la confiança del mercat en l’estratègia de la companyia.