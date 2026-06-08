L’Hospital Universitari Quirónsalud Pozuelo celebra 20 anys amb una nova identitat i el mateix compromís

Coincidint amb la celebració del vintè aniversari, el fins ara Hospital Universitari Quirónsalud Madrid ha anunciat el seu canvi de denominació oficial a Hospital Universitari Quirónsalud Pozuelo. Segons ha informat, aquesta decisió respon a un exercici d’escolta activa per oficialitzar el nom pel qual els pacients sempre han conegut el centre i, sobretot, com una declaració institucional de responsabilitat i compromís amb els pacients més propers. Des de la seva inauguració el 2006, el centre va adoptar un model innovador enfocat a oferir una atenció integral. Avui, els seus 42.000 metres quadrats d’instal·lacions tenen 314 llits i 16 quiròfans, consolidant-se com un pilar indiscutible de la sanitat madrilenya.
Els responsables del centre assenyalen que el veritable motor d’Hospital Universitari Quirónsalud Pozuelo és el seu equip humà, compost per 1.300 professionals, entre els quals destaquen més de 600 metges, prop de 300 infermeres i un centenar de tècnics, el treball conjunt dels quals ha permès aconseguir fites pioneres: va ser el primer centre privat d’Espanya a col·locar una pròtesi de medul·la òssia i pioner estatal a extirpar un lòbul pulmonar mitjançant cirurgia robòtica. Aquest nivell es manté avui en serveis de referència com Cirurgia Cardíaca, Neurocirurgia o Hemato-Oncologia Infantil.
“Complir 20 anys d’història és el millor aval de la solidesa i l’excel·lència del nostre model assistencial”, va afirmar la doctora Lucía Alonso, directora gerent de l’hospital, “i representa el nostre compromís permanent per seguir oferint una medicina altament especialitzada, recolzada en la innovació, però, sobretot, sostinguda per uns professionals que són el veritable motor d’aquest futur. Això ens ajuda a afrontar el futur amb la mateixa vocació d’avantguarda i responsabilitat amb què obrim les nostres portes el 2006”.
Innovació
La innovació és un dels grans senyals d’identitat de l’hospital, que té una dotació radiològica i quirúrgica de primer nivell. El seu equipament inclou 2 tomografies computaritzades (com la tecnologia d’ultraprecisió Photon Counting), 4 ressonàncies magnètiques, 1 PET-TC, 1 neuronavegador i la plataforma O-Arm per a imatge intraoperatòria.
Al bloc quirúrgic, destaquen els seus 2 quiròfans híbrids, en què els especialistes combinen la cirurgia tradicional amb procediments guiats per imatge d’alta precisió en un mateix espai, i un ampli programa de cirurgia robòtica des de fa més de deu anys impulsat pel sistema Da Vinci -del qual compta amb la seva versió més avançada- o el robot quirúrgic ROSA per a cirurgia traumatològica. A més, l’Hospital Universitari Quirónsalud Pozuelo ha estat pioner en la integració de models d’intel·ligència artificial per al diagnòstic, que actualment s’utilitzen de manera rutinària en cardiologia, diagnòstic per la imatge o urgències, com també ho va ser al seu dia en l’ús d’impressió 3D per a la planificació quirúrgica.
Durant aquestes dues dècades, l’Àrea Materno-Infantil ha assistit més de 45.000 naixements. El centre no només ofereix atenció pediàtrica completa, sinó que compta amb una UCI Neonatal i Pediàtrica de màxima complexitat, capaç de tirar endavant grans prematurs, recolzada per un experimentat servei de cirurgia cardíaca pediàtrica.
D’altra banda, l’abordatge del càncer vertebra gran part de la seva activitat, facilitant als seus pacients l’accés a tractaments nous com ara radioteràpia d’alta precisió, la teràpia CAR-T, el trasplantament de medul·la i teràpies biològiques, sempre acompanyat d’una cura integral (suport psicològic, nutricional i físic), que s’inicia en els programes tractament i després de la remissió.
El Grup va ampliar la seva presència a la zona el 2025 amb la inauguració d’Olympia Centro Médico Pozuelo. Aquest nou espai, concebut com a projecte propi i amb l’Hospital Universitari Quirónsalud Pozuelo com a centre de referència, compta amb 2.000 metres quadrats i 27 especialitats mèdiques, consolidant un model d’atenció ambulatòria altament resolutiu, amb l’equipament per a diagnòstic més avançat.
“Tot aquest esforç per l’excel·lència se sosté sobre els màxims estàndards de qualitat assistencial. De fet, l’hospital ha estat reconegut dues vegades amb el segell daurat de la Joint Commission International (JCI), l’acreditació més exigent del món en l’àmbit sanitari. Aquest aval internacional certifica de forma rigorosa que tots els processos mèdics i humans del centre estan orientats a garantir la màxima seguretat del pacient i la millora continua”, destaco el grup.
Recerca i docència
La vocació investigadora de l’Hospital Universitari Quirónsalud Pozuelo es tradueix en xifres contundents: més de 600 assajos clínics iniciats aquests 20 anys, dels quals més de 200 continuen actius actualment. Gràcies a això, milers de pacients han accedit de forma primerenca a tractaments disruptius, participant fins i tot en el desenvolupament dels avui mundialment coneguts inhibidors del GLP-1, recolzats per una pionera Unitat d’Assaigs Clínics Fase I en Oncologia.
Aquesta dedicació també es trasllada a la formació de les futures generacions de sanitaris. L’hospital compta amb 100 professors associats i 230 professors col·laboradors de Medicina, havent format prop de 400 graduats en aquestes dues dècades. Anualment, per les instal·lacions hi passen més de 200 estudiants d’Infermeria, a més de mantenir acords amb 16 institucions per a cicles formatius i col·laborar en la formació de residents (MIR) en Radiologia, Oncologia Mèdica, Medicina Interna i Ginecologia i Obstetrícia.
Després de 20 anys, l’Hospital Universitari Quirónsalud Pozuelo abraça la nova identitat assumint la seva història com a base per seguir oferint una medicina avantguardista, recolzada en equips compromesos i especialitzats, amb l’última tecnologia disponible i una vocació docent i investigadora; tot això orientat a cura del pacient i la seva família, amb compromís i responsabilitat.