LaLiga es convertirà a l’agost en la primera competició nacional professional de futbol del món a implantar a gran escala la tecnologia de la pilota connectada, desplegant-la en tots els partits de LaLiga EA Sports. El sistema, integrat amb les tecnologies VAR i SAOT, reforçarà la seva posició com a referent mundial en innovació futbolística, desenvolupament tecnològic i integritat de la competició.
Segons ha informat LaLiga, el projecte reforça també la seva aposta per continuar evolucionant l’experiència audiovisual i la manera com aficionats, broadcasters i plataformes digitals consumeixen el futbol.
La iniciativa és fruit d’una estreta col·laboració entre LaLiga, el Comitè Tècnic d’Àrbitres (CTA), PUMA i Kinexon, i combina el rendiment del futbol d’elit, la tecnologia esportiva avançada i un marc operatiu integral dissenyat per donar suport a les decisions arbitrals, reforçar la transparència de la competició i millorar l’experiència audiovisual dels aficionats. La implantació de la Pilota Connectada permetrà, a més, crear xBALL, la nova capa oficial de dades de LaLiga que servirà de base per a futures innovacions audiovisuals, digitals i d’anàlisi del joc.
La tecnologia estarà disponible en tots els partits de LaLiga EA Sports a partir de la primera jornada de la temporada 2026/27, a l’agost, i anirà acompanyada d’un ampli programa de formació per a àrbitres i responsables del VAR dirigit pel CTA, que garantirà una aplicació coherent de la informació i contribuirà a objectivar les decisions en tots els estadis i entorns de partit.
El nucli del sistema el constitueix un sensor de radiofreqüència desenvolupat per Kinexon i integrat a la pilota oficial de PUMA. El sensor transmet de manera contínua i precisa informació en temps real sobre la posició de la pilota i l’instant exacte de cada contacte. La informació generada pel sensor es capta a través d’una xarxa d’unes dotze antenes instal·lades a cada estadi i s’integra en l’ampli ecosistema tecnològic de què disposa LaLiga per a la competició.
LaLiga ha destacat que el sensor no altera el comportament, el rendiment ni les característiques de joc de la pilota de PUMA, que ha col·laborat estretament amb Kinexon per garantir que la integració de la tecnologia compleixi els estàndards més alts de rendiment del futbol d’elit, alhora que preserva la integritat del joc.
“Les proves exhaustives de validació i els tests cecs realitzats amb els jugadors han confirmat que no hi ha cap diferència perceptible entre una pilota de partit estàndard i una equipada amb sensors pel que fa al tacte, la trajectòria, el pes, l’equilibri o l’experiència de joc en general”, ha assegurat.
DADES OBJECTIVES
En identificar amb exactitud el moment precís del contacte entre el jugador i la pilota, el sistema redueix significativament la incertesa en situacions en què uns mil·lisegons poden marcar una diferència decisiva. Així, ajuda a objectivar les decisions en incidents relacionats amb situacions de fora de joc, mans, desviacions i tocs, senyalitzacions de córners, situacions de doble toc i totes aquelles accions en què sigui rellevant confirmar el moment exacte del contacte.
MILLORA DE LA TRANSPARÈNCIA I L’EXPERIÈNCIA
Un dels elements més visibles del sistema és el senyal de ‘heartbeat’ (‘batec’) generat pel sensor situat a l’interior de la pilota. Aquest senyal identifica el moment exacte en què es produeix el contacte amb la pilota, fet que afegeix un nivell addicional de transparència i elimina la incertesa al voltant de la selecció de fotogrames en l’anàlisi dels fores de joc. El ‘batec’ també s’integrarà en la retransmissió, juntament amb gràfics i visualitzacions específics dissenyats per traduir les dades de la tecnologia Pilota Connectada i els processos de presa de decisions en una experiència més comprensible, transparent i atractiva per als espectadors.
La tecnologia també proporcionarà als comentaristes i als operadors audiovisuals una font addicional d’informació, cosa que ajudarà a explicar les jugades clau amb més claredat i precisió durant la retransmissió en directe. A més, es crea xBALL, una nova capa oficial de dades del partit capaç d’enriquir les retransmissions, les experiències digitals i la participació dels aficionats. Aquestes dades permetran mostrar durant les retransmissions la velocitat exacta dels xuts, l’efecte aplicat a la pilota o la trajectòria de determinades accions clau. Això serà compatible amb el senyal de retransmissió internacional de LaLiga, els productes digitals i les futures experiències de ‘segona pantalla’, i s’anirà incorporant progressivament després de les primeres jornades.
PROTOCOL OPERATIU
Per garantir la coherència a tots els recintes, s’ha desenvolupat un protocol d’implementació integral que regula la preparació, verificació, custòdia i gestió de les pilotes de partit connectades, que s’aplicarà a tots els estadis de LaLiga EA Sports i s’ajusta a les noves normes que estan començant a adoptar les principals competicions internacionals de futbol.
Abans de cada partit, cada pilota s’identifica, es carrega, es comprova i es valida mitjançant un procés operatiu específic dissenyat per garantir la màxima fiabilitat des del servei inicial fins al xiulet final.
Les pilotes connectades estan reservades exclusivament per al seu ús en partits oficials i no s’utilitzen durant els escalfaments ni en les sessions d’entrenament, fet que garanteix la integritat del sistema i la qualitat del senyal. Cada partit comptarà amb 14 pilotes connectades: una pilota en joc, una altra en poder del quart àrbitre i dotze pilotes distribuïdes en posicions fixes al voltant del terreny de joc com a part del sistema ‘multiball’. El protocol també defineix les responsabilitats en matèria de gestió de pilotes, verificació del senyal, proves de connectivitat i gestió d’incidències, fet que garanteix un marc operatiu coherent al llarg de tota la competició.
En conjunt, el projecte suposa un pas més en el compromís de LaLiga de millorar el futbol a través de la innovació, alhora que es preserva l’essència del joc. Després de la seva implantació a LaLiga EA Sports, s’espera que la tecnologia s’introdueixi també a LaLiga Hypermotion a partir de la temporada 2027/28.