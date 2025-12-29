La Real Federació Hípica Espanyola (RFHE) va expressar aquest diumenge el seu profund pesar per la defunció avui a Barcelona de Carles Vilarrubí Carrió, als 71 anys, una figura capdavantera i gran referent de l’esport eqüestre a Espanya.
Vilarrubí, reconegut per la seva contribució decisiva al desenvolupament de l’hípica, va ser president del Club Internacional de Propietaris de Cavalls de Salt i va exercir un paper clau en la promoció i organització de competicions d’alt nivell que van impulsar aquesta disciplina tant a Catalunya com en el conjunt del país.
També va intentar desenvolupar durant anys diferents centres eqüestres per a la pràctica de l’hípica per diferents localitzacions de Catalunya, incloent-hi la Cerdanya.
A més, la seva vinculació amb iniciatives empresarials i esportives vinculades al cavall, entre elles la seva labor amb Oxer Sport en l’organització d’esdeveniments de salt d’obstacles, va consolidar un llegat d’impuls a l’esport eqüestre que va marcar a generacions d’esportistes i aficionats.
Oxer Sport, liderada per Álvaro Arrieta i Pablo García Piqueres, porta 20 anys abanderant la modernització del sector eqüestre i en l’actualitat és considerada una de les cinc companyies més importants del món en el seu sector.
Vilarrubí també va ser fundador i president de la Ifema Madrid Horse Week, el major esdeveniment eqüestre a nivell nacional durant anys.
Després de conèixer la notícia, la RFHE, presidida per Javier Revuelta del Peral, va voler destacar “la seva passió, dedicació i visió de futur per l’hípica, així com el seu suport constant a institucions i competidors, subratllant que la seva influència romandrà en la memòria de tota la comunitat eqüestre”.
La federació, a més, va estendre “les seves sinceres condolences” a la seva vídua, Sol Daurella, a la seva filla Carlota i a tota la seva família, així com als qui van compartir amb ell l’amor per aquest esport.