La Fundació Catalunya Cultura va celebrar al cinema Phenomena Experience de Barcelona una nova edició de La Nit de l’Empresa i la Cultura, a la qual van assistir tres membres del Govern català: el conseller de la Presidència, Albert Dalmau; la consellera de Cultura, Sònia Hernández, i el conseller d’Empresa i Treball, Miquel Sàmper. Segons la Fundació, la seva presència reforça el paper de la cita com a gran punt de trobada entre el teixit empresarial, les institucions i el sector cultural català.
La periodista Bibiana Ballbè va presentar la vetllada, davant una sala plena d’empresaris, directius, creadors i professionals de la cultura. Ballbè va resumir així l’esperit de la nit: «Una empresa sense cultura no és una empresa, i una cultura sense empresa no té prou recursos».
El gran protagonista va ser Open Brains, un projecte de divulgació neurocientífica que fomenta el pensament crític, impulsat per Daniel Duque i David Bestué. Va guanyar el Premi Impulsa Cultura 2026, que enguany ha passat de 15.000 a 30.000 euros. El nou Premi del Públic, dotat amb 5.000 euros i votat en directe pels assistents, va ser per a l’Àrea de Cultura de la Fundació Girona Est.
Pel que fa als Premis Empresa Cultura, que reconeixen el compromís empresarial amb la cultura, els guardonats van ser Cuatrecasas, en la categoria de gran empresa —va recollir el premi el seu conseller delegat, Javier Fontcuberta—, i Grupo Vesta, en la categoria de petita i mitjana empresa.
Un dels moments més emotius va ser l’homenatge a Enric Crous, president d’honor de la Fundació, que el públic va acomiadar amb una llarga ovació. «Els països rics són els que tenen gent culta», va afirmar Crous.
El president de la Fundació Catalunya Cultura, Eloi Planes, va defensar el suport als creadors: «El talent és necessari, però cal que algú hi cregui perquè les coses passin». El conseller Dalmau va afegir que «cap projecte personal, empresarial o de país no s’ha construït mai des del pessimisme o l’escepticisme».
La Fundació Catalunya Cultura, presidida per Eloi Planes i dirigida per Maite Esteve, fa més d’una dècada que impulsa aliances entre empreses i projectes culturals. La seva tasca inclou el programa d’acceleració Impulsa Cultura, el Segell Impulsa Cultura i la promoció del mecenatge.