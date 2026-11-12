Rozalén s’ha passat el joc i ha anunciat quin nom han triat per al seu primer fill en un vídeo més que original. La cantant no s’ha acontentat amb dir-ho públicament en una publicació tendra a Instagram, sinó que ho ha fet coincidir amb l’alliberament d’una àguila imperial ibèrica. Els seus fans s’han quedat amb la boca oberta quan l’han vist aparèixer al costat d’aquest animal tan fantàstic, al qui han retornat a la natura ara que l’han curat. I què ha fet? Anomenar-la amb el mateix nom que tindrà el seu bebè, un nom que no és gens habitual ni sentit així que també en això ha estat inusual.
Com es dirà el petit? Amets, una paraula d’origen basc -com la seva parella- que significa “desig, somni i il·lusió” en euskera. D’aquesta manera, fan un homenatge a la terra del pare de la criatura, que treballa de tècnic de so a l’equip de Rozalén: “Jo soc d’Albacete i molt manxega, però el meu noi és d’Euskadi i volíem posar-li un nom basc”.
La revelació del nom ha arribat en un escenari molt poc habitual, com dèiem. Rozalén ha participat en l’alliberament d’un exemplar d’àguila imperial ibèrica a la serra de Palomas, a Badajoz, després que l’animal s’hagués recuperat amb l’ajuda de l’organització Acción por el Mundo Salvaje (AMUS). L’ocell ha rebut el nom d’Amets, igual que el fill que espera la cantant: “M’han vingut unes ganes de plorar. És una mena de tornar a la vida“, ha confessat en unes declaracions recollides per Efe.
La coincidència entre el nom de l’animal i el del seu futur fill ha estat una decisió que també li ha fet especial il·lusió: “Em va semblar bonic que es diguessin igual. Així tindrà una germana àguila i tant de bo la vida de tots dos sigui preciosa“, ha explicat.
Rozalén, embarasada del primer fill als 40 anys
La cantant va anunciar l’embaràs el passat 28 d’agost amb una fotografia a Instagram en què apareixia amb la seva parella i mostrava una ecografia: “Pollet basc-manxec en camí“, escrivia aleshores. En aquell moment, Rozalén va explicar que ja feia quatre mesos que estava embarassada i que havia decidit dedicar aquesta etapa a “la calma i la creació”.
Després de comunicar que esperava un nen, l’artista ha anat compartint alguns detalls d’una maternitat que afronta amb molta il·lusió. De fet, fa unes setmanes va dedicar una emotiva carta al seu futur fill, en què expressava els valors amb què li agradaria que creixés: “Et volem lliure, sense que la teva llibertat faci mal als altres”.
Rozalén espera el petit Amets amb la seva parella, Álbaro Alonso, amb qui manté una relació des de fa temps. Es coneixen de l’entorn professional de la música, ja que ell treballa com a backliner, l’encarregat de preparar i mantenir els instruments i els equips tècnics dels concerts de l’artista. L’arribada del nadó està prevista per a principis del 2027. Mentrestant, Rozalén continua gaudint d’una etapa que viu amb una barreja d’emoció, inspiració i respecte.