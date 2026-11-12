Rozalén ha superado el juego y ha anunciado qué nombre han elegido para su primer hijo en un vídeo más que original. La cantante no se ha conformado con decirlo públicamente en una publicación tierna en Instagram, sino que lo ha hecho coincidir con la liberación de un águila imperial ibérica. Sus fans se han quedado boquiabiertos al verla aparecer junto a este animal tan fantástico, al que han devuelto a la naturaleza ahora que lo han curado. ¿Y qué ha hecho? Nombrarla con el mismo nombre que tendrá su bebé, un nombre que no es nada habitual ni oído, así que también en eso ha sido inusual.

¿Cómo se llamará el pequeño? Amets, una palabra de origen vasco -como su pareja- que significa «deseo, sueño e ilusión» en euskera. De esta manera, rinden homenaje a la tierra del padre de la criatura, que trabaja de técnico de sonido en el equipo de Rozalén: «Yo soy de Albacete y muy manchega, pero mi chico es de Euskadi y queríamos ponerle un nombre vasco».

La revelación del nombre ha llegado en un escenario muy poco habitual, como decíamos. Rozalén ha participado en la liberación de un ejemplar de águila imperial ibérica en la sierra de Palomas, en Badajoz, después de que el animal se hubiera recuperado con la ayuda de la organización Acción por el Mundo Salvaje (AMUS). El ave ha recibido el nombre de Amets, igual que el hijo que espera la cantante: «Me han venido unas ganas de llorar. Es una especie de volver a la vida«, ha confesado en unas declaraciones recogidas por Efe.

La coincidencia entre el nombre del animal y el de su futuro hijo ha sido una decisión que también le ha hecho especial ilusión: «Me pareció bonito que se llamaran igual. Así tendrá una hermana águila y ojalá la vida de ambos sea preciosa«, ha explicado.

Rozalén, embarazada de su primer hijo a los 40 años

La cantante anunció el embarazo el pasado 28 de agosto con una fotografía en Instagram en la que aparecía con su pareja y mostraba una ecografía: «Pollito vasco-manchego en camino«, escribía entonces. En aquel momento, Rozalén explicó que ya llevaba cuatro meses embarazada y que había decidido dedicar esta etapa a «la calma y la creación».

Tras comunicar que esperaba un niño, la artista ha ido compartiendo algunos detalles de una maternidad que afronta con mucha ilusión. De hecho, hace unas semanas dedicó una emotiva carta a su futuro hijo, en la que expresaba los valores con los que le gustaría que creciera: «Te queremos libre, sin que tu libertad haga daño a los demás».

Rozalén saca a la luz el nombre que han escogido para su hijo | Europa Press

Rozalén espera al pequeño Amets con su pareja, Álbaro Alonso, con quien mantiene una relación desde hace tiempo. Se conocen del entorno profesional de la música, ya que él trabaja como backliner, el encargado de preparar y mantener los instrumentos y los equipos técnicos de los conciertos de la artista. La llegada del bebé está prevista para principios del 2027. Mientras tanto, Rozalén continúa disfrutando de una etapa que vive con una mezcla de emoción, inspiración y respeto.