Europa necessita 475.000 milions d’euros per completar el desplegament de 5G i recuperar lideratge digital

Europa requereix una inversió de 475.000 milions d’euros fins al 2035 per completar el desplegament de xarxes mòbils 5G i recuperar el lideratge en l’àmbit digital, segons l’últim informe de GSMA Intelligence. Amb les condicions actuals, els operadors europeus només podrien mobilitzar 270.000 milions, cosa que deixa una bretxa de 205.000 milions d’euros.
Part d’aquesta escletxa es concentra en àrees vinculades directament amb la resiliència tecnològica. Aproximadament la meitat, uns 104.000 milions d’euros, seria necessària per estendre el 5G a grans corredors de transport, mentre que 35.000 milions més es destinarien a assolir plena cobertura poblacional.
L’anàlisi també detalla que 38.000 milions d’euros serien necessaris per enfortir la resiliència de les xarxes i 28.000 milions més per habilitar serveis basats en intel·ligència artificial. “El 5G avançat no és només una millora de velocitat per al consumidor, sinó una infraestructura essencial per a la indústria, defensa, mobilitat i serveis digitals de propera generació”, subratlla l’informe.
A Europa, el desplegament del 5G standalone, que inclou xarxes privades, edge computing i connectivitat satelital, amb prou feines arriba al 2% de la població, davant del 80% a la Xina i prop del 50% a l’Índia. Aquesta situació fa evident la necessitat d’accelerar la inversió en tecnologies crítiques per garantir l’autonomia tecnològica del continent.
Bretxa d’inversió
La dependència tecnològica d’Europa ha estat objecte de debat, especialment després d’un reportatge del Financial Times que analitza com canviaria la vida quotidiana al continent si no es tingués accés a serveis digitals nord-americans com ara Gmail, Google Maps o Facebook. Segons la GSMA, l’autonomia tecnològica no sols requereix alternatives a aquestes aplicacions, sinó també el desenvolupament d’infraestructures crítiques.
Telefónica, una de les principals companyies de telecomunicacions europees, està liderant iniciatives en aquest àmbit. L’empresa ha anunciat projectes en àrees com cloud, edge computing, 5G crític, satèl·lits, drones, ciberseguretat i tecnologies quàntiques per reforçar les capacitats estratègiques d’Europa en un moment de preocupació creixent per la seva dependència tecnològica.
Entre els principals projectes destaca EURO-3C, un consorci impulsat juntament amb la Comissió Europea i que reuneix més de 70 entitats del continent. Aquest projecte busca desplegar una infraestructura federada de telecomunicacions, edge, cloud i intel·ligència artificial amb més de 70 nodes a 13 països europeus, orientats a sectors clau com transport, energia, salut i seguretat pública.
A més a més, Telefónica ha participat en més de 15 exercicis operatius de connectivitat crítica en el marc de l’OTAN. Aquestes xarxes privades i segures són essencials per operar en escenaris sense connectivitat convencional o on es pot veure compromesa. També ha signat un acord amb Sateliot per ampliar la cobertura a zones remotes i marítimes, recolzant serveis crítics de seguretat i defensa.
Tecnologia quàntica i resiliència
El projecte Quantum Telco, anunciat per Telefónica, busca ajudar les empreses a migrar cap a estàndards resistents a futures amenaces quàntiques. Aquest avenç se suma al debat europeu sobre intel·ligència artificial, que planteja la necessitat de gigafactories d’IA per dotar el continent de més capacitat de càlcul i avançar en xarxes avançades, centres de dades eficients i ciberseguretat.
Europa segueix endarrerida davant dels EUA i la Xina en escala, capacitat de còmput, desenvolupament de xips i distribució global. Encara que hi ha actors rellevants com Mistral en l’àmbit de la intel·ligència artificial, el continent encara enfronta desafiaments significatius per assolir els líders mundials.
La resiliència tecnològica europea, segons l’informe de GSMA, no es construirà únicament amb noves aplicacions, sinó amb xarxes capaces d’operar en situacions de crisi, processar dades a prop del territori, protegir comunicacions sensibles i connectar sectors estratègics a entorns complexos.
Propostes regulatòries
L’informe planteja tres palanques clau per incentivar la inversió en tecnologia: afavorir una consolidació més gran en els mercats, avançar cap a una gestió més eficient de l’espectre i corregir les asimetries regulatòries que limiten el creixement d’ingressos dels operadors.
Un marc regulador més equilibrat entre els actors de l’ecosistema digital permetria desbloquejar noves inversions en xarxes, millorar la competitivitat del sector i accelerar la innovació tecnològica a Europa. Segons GSMA, això és essencial perquè el continent recuperi el seu lideratge digital i en garanteixi la sobirania tecnològica davant les potències mundials.