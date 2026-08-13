El Fiatc Girona ha fet un pas més en la preparació de la temporada 2026-2027 amb la revisió mèdica de Sergi Martínez Costa, capità de l’equip, que ha passat les proves a la Clínica Diagonal (Esplugues de Llobregat, Barcelona) de Fiatc Seguros, principal patrocinador del club.
Mitjançant aquestes avaluacions, els especialistes del centre han comprovat l’estat de salut i la condició física òptims del jugador del primer equip masculí, fet que li permetrà afrontar amb les màximes garanties l’inici dels entrenaments i la nova temporada de la Lliga Endesa.
La revisió mèdica a la Clínica Diagonal ha inclòs un complet protocol de valoració que ha consistit en una analítica clínica, una valoració de la composició corporal mitjançant tecnologia Tanita i una ecocardiografia.
“He treballat molt aquest estiu, especialment en la recuperació del turmell després de la petita lesió que vaig patir al final de la temporada. He afrontat aquests mesos amb moltes ganes de començar i de conèixer les noves incorporacions de l’equip. Ara estic treballant de manera individual, centrant-me en aspectes del joc als quals durant la temporada no podem dedicar tant de temps. Tinc moltes ganes de poder traslladar a la pista tota la feina que he fet aquest estiu”, ha destacat Sergi Martínez un cop finalitzada la revisió.
Les proves realitzades amb el suport de Fiatc, partner principal de l’equip, formen part de l’aliança entre la companyia asseguradora i el club, al primer equip masculí del qual dona nom des del mes de juliol.
Així, la companyia asseguradora reforça el seu compromís amb l’equip gironí, posant a disposició l’experiència i el coneixement dels professionals de la Clínica Diagonal per garantir el seguiment i vetllar per la salut dels seus jugadors al llarg de la temporada.
Després de completar les revisions, els jugadors estan preparats per incorporar-se a la dinàmica de l’equip, que iniciarà els pròxims dies la pretemporada sota la direcció del seu entrenador, Moncho Fernández, i amb l’arribada de nous membres al conjunt, com Mac McClung, Aljaž Kunc, David N’Guessan, Isaac Vázquez, Andrzej Pluta i Stanley Whittaker.