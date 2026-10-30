El mes de octubre se despide este fin de semana con la llegada de un tiempo más fresco y más propio de esta época del año. Durante este viernes reinará el cielo entre poco y medio nublado aunque en el tercio sur pueden crecer esas nubes y dejar el cielo muy nublado o cubierto, tal como indican las predicciones del Servicio Meteorológico de Cataluña (Meteocat).

Unas nubes que es probable que dejen alguna precipitación débil, localmente moderada, en el tercio sur del país durante la mañana, mientras que a partir del mediodía estas lluvias se pueden desplazar hacia el prelitoral sur y al final del día no se descarta que se produzcan chubascos en el Prepirineo Occidental y en puntos del extremo nordeste del país. En cuanto a la temperatura, el Meteocat prevé que la máxima será «ligeramente más baja en general, aunque en puntos del Pla de Lleida y del extremo nordeste será similar».

Fin de semana de inestabilidad

El fin de semana seguirá la tónica iniciada el viernes. Durante la madrugada del sábado crecerán nubes que dejarán el cielo nublado o cubierto hasta la tarde, cuando la nubosidad comenzará a disminuir. Donde no aparecerán las nubes será en el norte del Pirineo, donde se espera un día completamente despejado.

Estas nubes provocarán que durante la madrugada sea probable que se produzcan chubascos en puntos del litoral y prelitoral sur. Lluvias que durante la mañana se desplazarán al extremo nordeste y al litoral y prelitoral. El Meteocat también señala que se esperan lluvias de manera irregular en otros puntos de la mitad este y son probables en otros puntos de Cataluña, salvo el Pirineo Occidental. «Serán de intensidad débil y se acumularán cantidades mínimas, localmente poco abundantes, de precipitación. La cota de nieve rondará los 2.200 metros», añade el Meteocat.

🌦️Sábado y lunes estarán marcados por una ligera inestabilidad que puede provocar algunos chubascos dispersos. ☀️Estos dos días estarán intercalados por un domingo de ambiente soleado. 📉El lunes bajará moderadamente la temperatura. https://t.co/YHd174zTbv — Meteocat (@meteocat) October 29, 2026

En cuanto a las temperaturas se espera una bajada ligera de forma generalizada en toda Cataluña, mientras que en puntos de la Cataluña central la caída del mercurio puede llegar a ser moderada. En el caso de las máximas estas caerán de forma ligera en todo el territorio catalán.

El domingo, en cambio, quien reinará sobre Cataluña será el cielo despejado con solo pequeños estratos bajos que pueden aparecer en puntos de la depresión Central y del prelitoral, y al final del día en puntos del litoral y prelitoral sur y en puntos del interior de la mitad este. La falta de nubes provocará que no se espere ni una gota en el conjunto del territorio catalán, mientras que los termómetros continuarán con una caída entre ligera y moderada de las mínimas, mientras que la temperatura máxima subirá ligeramente.