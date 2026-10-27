Risto Mejide y Natalia Almarcha han hecho oficial su reconciliación en una fotografía en Instagram que no deja lugar a dudas. Hacía un par de meses que se especulaba sobre esta posibilidad, pero no ha sido hasta ahora que el presentador de Todo es mentira y la farmacéutica han confirmado que se han dado una segunda oportunidad tres años después de su mediática ruptura.
Ella fue la primera pareja formal que tuvo después del divorcio de Laura Escanes, una valenciana de 31 años que vuelve a ser la protagonista de su vida sentimental. Y el día que han elegido para sacarlo a la luz no es casual, ya que se trata del cumpleaños de Natalia.
Risto ha sorprendido a todos cuando ha publicado una fotografía que lo muestra abrazado a ella, la cual ha acompañado de un texto romántico: “Feliz cumpleaños, amor mío, te amo”. Y no ha dudado en hacerle más publicidad, ya que ha animado a todos sus seguidores a pasarse por el perfil de Natalia para llenarlo de mensajes de felicitación. La chica ha querido agradecer la felicitación de su pareja y ha sido más tierna que él: “Amor mío, gracias por apoyarme en todo, por preocuparte tanto por hacerme feliz y por darme tanta paz. Te amo”.
La relación de Risto Mejide y Natalia Almarcha, digna de montaña rusa
Era el mes de julio cuando Laura Fa y Lorena Vázquez mencionaban que la confirmación era un hecho. Decían que el entorno del presentador lo veía “muy feliz” en esta nueva etapa con Natalia, con la que comparte “muchas inquietudes artísticas”. Siempre han tenido una relación digna de montaña rusa, por lo que se ve, ya que han estado juntos, han roto y se han reconciliado varias veces. Ahora, sin embargo, han encadenado al menos tres meses de amor que demuestra que no pueden estar el uno sin el otro.
Ahora, han gritado a los cuatro vientos que vuelven a estar juntos y que confían en que esta segunda -o cuarta- oportunidad sea la definitiva y funcione. De momento, no han dado más detalles sobre cuándo o por qué habrían decidido volver a estar juntos tanto tiempo después. Sí se sabe que nunca habían dejado de tener contacto, sin embargo. Una pareja que se conoce, que tiene confianza y que parece haber aprendido de sus errores tras las rupturas que han sufrido en el pasado.