Risto Mejide i Natalia Almarcha han fet oficial la seva reconciliació en una fotografia a Instagram que no deixa marge de dubte. Feia un parell de mesos que s’especulava sobre aquesta possibilitat, però no ha estat fins ara que el presentador de Todo es mentira i la farmacèutica han confirmat que s’han donat una segona oportunitat tres anys després de la seva mediàtica ruptura.
Ella va ser la primera parella formal que va tenir després del divorci de Laura Escanes, una valenciana de 31 anys que torna a ser la protagonista de la seva vida sentimental. I el dia que han triat per treure-ho a la llum no és casual, ja que es tracta de l’aniversari de Natalia.
Risto ha sorprès tothom quan ha publicat una fotografia que el mostra abraçat a ella, la que ha acompanyat d’un text romàntic: “Feliç aniversari, amor meu, t’estimo”. I no ha dubtat a fer-li més publicitat, ja que ha animat tots els seus seguidors a passar-se pel perfil de la Natalia perquè l’omplin de missatges de felicitació. La noia ha volgut agrair la felicitació de la seva parella i ha estat més tendra que ell: “Amor meu, gràcies per donar-me suport en tot, per preocupar-te tant per fer-me feliç i per donar-me tanta pau. T’estimo”.
La relació de Risto Mejide i Natalia Almarcha, digna de muntanya russa
Era el mes de juliol quan Laura Fa i Lorena Vázquez treien a col·lació que la confirmació era un fet. Deien que l’entorn del presentador el veia “molt feliç” en aquesta nova etapa amb Natalia, amb la que comparteix “moltes inquietuds artístiques”. Sempre han tingut una relació digna de muntanya russa, pel que es veu, ja que han estat junts, han trencat i s’han reconciliat diverses vegades. Ara, però, han encadenat com a mínim tres mesos d’amor que demostra que no poden estar l’un sense l’altre.
Ara, han cridat als quatre vents que tornen a estar junts i que confien que aquesta segona -o quarta- oportunitat sigui la definitiva i funcioni. De moment, no han donat més detalls sobre quan o per què haurien decidit tornar a estar junts tant de temps després. Sí que se sap que mai no havien deixat de tenir contacte, però. Una parella que es coneix, que té confiança i que sembla haver après dels seus errors després de les ruptures que han patit en el passat.