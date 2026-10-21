Risto Mejide ha omplert les butxaques després de tants anys a televisió. No ha estat d’aquests famosos que malbaraten els diners i acaben arruïnats, no, sinó que ha sabut invertir-los bé i pot presumir de tenir un bon matalàs. Però no només això, sinó que també els ha invertit i s’acaba de comprar la seva tercera casa en propietat. Així ho ha tret a la llum ell mateix, en unes declaracions que demostren que la vida li va d’allò més bé.
D’aquesta manera ho recull, avui, La Vanguardia. Han pogut parlar amb el publicista a qui vam conèixer com a jurat malvat d’Operación Triunfo, un comunicador que ha sabut reconduir la seva carrera i ampliar la seva cartera de propietats. L’última que ha afegit a la llista és una casa a Madrid, la que s’ha construït de zero al seu gust: “Acabo de fer-me una casa a Madrid i, per primera vegada, reflecteix els processos que visc”.
La casa nova de Risto Mejide, amb un espai exclusiu per als fills
A què es refereix? Doncs a la seva situació familiar: “Soc un pare separat i tinc dos fills que venen amb mi cada dues setmanes, quan passen una setmana sencera amb mi“. El que necessitava era que aquesta casa disposés d’una part concreta que “s’activés” quan ells hi són: “Quan no hi són, tanco la porta d’aquella zona. Ni tan sols existeix, no passo per allà“. Disposen d’una zona de jocs, amb un taulell d’escacs i també un únic racó on poden fer-se servir els aparells electrònics. No vol veure els nens amb el mòbil per la casa, així que ha ideat una manera d’intentar controlar l’ús que en fan.
El que volia era tenir dues cases en una i així ho va demanar a l’arquitecta: “Volia la casa per a quan soc pare i la casa de solter, de despadre. La casa respon a la meva vida i això em provoca una satisfacció tremenda. No l’he d’anar adaptant“. Ell que s’ha arribat a traslladar de casa “fins a trenta vegades”, està content d’haver trobat una casa estable per fi. Ara no cal que vagi recollint i traient les joguines, pel que diu. Un element que l’ha acompanyat des que s’independitzés? El seu estimat piano: “Encara que hagi de marxar a un pis de trenta metres quadrats, el piano estarà allà abans que el llit”.
Risto Mejide compta amb una casa a Barcelona i una altra a la Cerdanya, així que pot presumir de tenir-ne tres. És multipropietari, però considera que ell sempre ha intentat empatitzar amb els inquilins: “Els diputats que han de legislar per l’habitatge tenen més de 500 immobles i ens diuen una cosa que només s’aplica als altres. Jo també soc propietari, però intento empatitzar”.
A través de les xarxes socials, Risto Mejide ha ensenyat alguns espais de la casa que té a la Cerdanya. Allà hi va a desconnectar de debò, on gaudeix del paisatge i les bones vistes als Pirineus. Fusta, bigues, xemeneia, sofàs de tons neutres, llum natural, una gran biblioteca… Un Risto que ha jugat molt bé les seves cartes, això queda clar.