Risto Mejide ha llenado los bolsillos después de tantos años en televisión. No ha sido uno de esos famosos que malgastan el dinero y acaban arruinados, no, sino que ha sabido invertirlo bien y puede presumir de tener un buen colchón. Pero no solo eso, sino que también los ha invertido y acaba de comprarse su tercera casa en propiedad. Así lo ha hecho público él mismo, en unas declaraciones que demuestran que la vida le va de maravilla.

De esta manera lo recoge hoy La Vanguardia. Han podido hablar con el publicista a quien conocimos como el jurado malvado de Operación Triunfo, un comunicador que ha sabido redirigir su carrera y ampliar su cartera de propiedades. La última que ha añadido a la lista es una casa en Madrid, la que ha construido desde cero a su gusto: «Acabo de hacerme una casa en Madrid y, por primera vez, refleja los procesos que vivo».

Risto habla de sus propiedades | 3Cat

La nueva casa de Risto Mejide, con un espacio exclusivo para los hijos

¿A qué se refiere? Pues a su situación familiar: «Soy un padre separado y tengo dos hijos que vienen conmigo cada dos semanas, cuando pasan una semana entera conmigo«. Lo que necesitaba era que esta casa dispusiera de una parte concreta que «se activara» cuando ellos están: «Cuando no están, cierro la puerta de esa zona. Ni siquiera existe, no paso por allí«. Disponen de una zona de juegos, con un tablero de ajedrez y también un único rincón donde pueden usar los dispositivos electrónicos. No quiere ver a los niños con el móvil por la casa, así que ha ideado una manera de intentar controlar el uso que hacen de ellos.

Lo que quería era tener dos casas en una y así se lo pidió a la arquitecta: «Quería la casa para cuando soy padre y la casa de soltero, de despadre. La casa responde a mi vida y eso me provoca una satisfacción tremenda. No tengo que ir adaptándola«. Él, que ha llegado a mudarse de casa «hasta treinta veces», está contento de haber encontrado una casa estable por fin. Ahora no tiene que estar recogiendo y sacando los juguetes, según dice. ¿Un elemento que le ha acompañado desde que se independizó? Su amado piano: «Aunque tenga que irme a un piso de treinta metros cuadrados, el piano estará allí antes que la cama».

Risto Mejide cuenta con una casa en Barcelona y otra en la Cerdanya, así que puede presumir de tener tres. Es multipropietario, pero considera que él siempre ha intentado empatizar con los inquilinos: «Los diputados que tienen que legislar por la vivienda tienen más de 500 inmuebles y nos dicen algo que solo se aplica a los demás. Yo también soy propietario, pero intento empatizar».

A través de las redes sociales, Risto Mejide ha mostrado algunos espacios de la casa que tiene en la Cerdanya. Allí va a desconectar de verdad, donde disfruta del paisaje y las buenas vistas a los Pirineos. Madera, vigas, chimenea, sofás de tonos neutros, luz natural, una gran biblioteca… Un Risto que ha jugado muy bien sus cartas, eso queda claro.