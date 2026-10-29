Joaquín Torres ha sorprendido a todos con un testimonio estremecedor. El arquitecto de los famosos ha tenido la mala suerte -o la buena, depende de cómo se mire- de ser uno de los pasajeros del AVE accidentado en Toledo. Él pudo salir con vida del vagón, pero eso no ha impedido que viva una escena traumática que no olvidará nunca: «Nos hemos salvado de milagro, estoy en shock. Prefiero no pensar demasiado en lo que hemos vivido. ¿Cómo puede haber pasado lo que ha pasado?«, ha reconocido ante la cámara de El programa de Ana Rosa.

Él viajaba en el vagón número 5, solo un par por delante de los más afectados: «He visto los de detrás y estaban totalmente destrozados». Solo unos minutos después, ha entrado por teléfono en Espejo Público y ha dejado a todos sin palabras cuando ha compartido lo que acababa de vivir: «Me he acercado a una mujer que decía que tenía frío y ha muerto en mis manos. No tenía piernas ni brazos…«. El arquitecto, a quien tantas veces hemos visto en televisión, cree que solo ha terminado con dolor de cadera gracias a encontrarse en el baño en el momento del impacto: «Seguramente por eso me he salvado, porque estaba ahí dentro y me pude sujetar«.

Ha explicado que sintió el fuerte golpe y que dejó de ver nada: «Solo escuchaba gritos y no sabía si mis socios estaban vivos o no«.

➡️ El desgarrador testimonio de Joaquín Torres, que se encontraba en uno de los trenes que han colisionado 🗣️ “Se ha muerto una mujer en mis brazos” 📲 #EspejoPúblico https://t.co/e7nBQx5rUq — Espejo Público (@EspejoPublico) October 28, 2026

El arquitecto de los famosos era uno de los pasajeros del tren | Telecinco

Joaquín Torres se toma un tiempo después del shock por el accidente de tren

Pocas horas después de vivir el accidente, Joaquín Torres ha emitido un comunicado en su perfil de Instagram donde reconoce que necesita tomarse un tiempo: «La experiencia ha sido mucho más traumática de lo que nunca hubiera podido imaginar«. Por recomendación médica, descansará y tomará distancia de las imágenes «y todo lo que he vivido»: «En mi estado actual me resulta totalmente imposible seguir atendiendo a los medios. Les pido que entiendan mi postura y me permitan el tiempo y el espacio que necesito para intentar recuperarme de una experiencia tan traumática».

«Quiero dar las gracias a la vida, al destino o a lo que sea que me haya dado una nueva oportunidad«, prosigue en un escrito que aprovecha para transmitir su pésame a los familiares de las personas que han perdido la vida en este accidente. «Es terriblemente injusto lo que hemos podido vivir hoy y otros no. Mis pensamientos estarán siempre con aquellos que han perdido la vida y con todas las personas que, a consecuencia de las graves lesiones sufridas, así como con sus seres queridos, tendrán que afrontar un dolor y unas consecuencias que marcarán sus vidas para siempre», ha asegurado Joaquín Torres.

El arquitecto de los famosos publica un comunicado muy duro | Instagram

«Creo que todos los que hemos vivido esta experiencia tendremos un antes y un después«, ha resumido en un texto doloroso que pone la piel de gallina.