Joaquín Torres ha sorprès tothom amb un testimoni esfereïdor. L’arquitecte dels famosos ha tingut la mala sort -o la bona, depèn com es miri- de ser un dels passatgers de l’AVE accidental a Toledo. Ell va poder sortir amb vida del vagó, però això no ha impedit que visqui una escena traumàtica que no oblidarà mai: “Ens hem salvat de miracle, estic en xoc. Prefereixo no pensar massa el que hem viscut. Com pot haver passat el que ha passat?“, ha reconegut davant la càmera d’El programa de Ana Rosa.
Ell viatjava en el vagó número 5, només un parell per davant dels més afectats: “He vist els de darrere i estaven totalment destrossats”. Només uns minuts després, ha entrat per telèfon a Espejo Público i ha deixat tothom sense paraules quan ha compartit el que acabava de viure: “M’he apropat a una dona que deia que tenia fred i ha mort a les meves mans. No tenia cames ni braços…“. L’arquitecte, a qui tantes vegades hem vist a televisió, creu que només ha acabat amb mal de maluc gràcies a trobar-se al lavabo en el moment de l’impacte: “Segurament per això m’he salvat, perquè estava allà a dins i m’he pogut agafar“.
Ha explicat que ha sentit el fort cop i que ha deixat de veure res: “Només sentia crits i no sabia si els meus socis estaven vius o no“.
➡️ El desgarrador testimonio de Joaquín Torres, que se encontraba en uno de los trenes que han colisionado 🗣️ “Se ha muerto una mujer en mis brazos” 📲 #EspejoPúblico https://t.co/e7nBQx5rUq— Espejo Público (@EspejoPublico) October 28, 2026
Joaquín Torres es pren un temps després del xoc per l’accident de tren
Poques hores després de viure l’accident, Joaquín Torres ha emès un comunicat en el seu perfil d’Instagram on reconeix que necessita prendre’s un temps: “L’experiència ha estat molt més traumàtica del que mai hauria pogut imaginar“. Per recomanació mèdica, descansarà i prendrà distància de les imatges “i tot el que he viscut”: “En el meu estat actual em resulta totalment impossible seguir atenent els mitjans. Us demano que entengueu la meva postura i em permeteu el temps i l’espai que necessito per intentar recuperar-me d’una experiència tan traumàtica”.
“Vull donar les gràcies a la vida, al destí o al que sigui que m’hagi donat una nova oportunitat“, prossegueix en un escrit que aprofita per transmetre el seu condol als familiars de les persones que han perdut la vida en aquest accident. “És terriblement injust el que hem pogut viure avui i altres no. Els meus pensaments estaran sempre amb aquells que han perdut la vida i amb totes les persones que, a conseqüència de les greus lesions patides, així com amb els seus éssers estimats, hauran d’afrontar un dolor i unes conseqüències que marcaran les seves vides per sempre”, ha assegurat Joaquín Torres.
“Crec que tots els que hem viscut aquesta experiència tindrem un abans i un després“, ha resumit en un text dolorós que posa la pell de gallina.