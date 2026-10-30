El mes d’octubre s’acomiada aquest cap de setmana amb l’arribada d’un temps més fresc i més propi d’aquesta època de l’any. Durant aquest divendres regnarà el cel entre poc i mig ennuvolat tot i que al terç sud poden créixer aquestes nuvolades i deixar el cel molt ennuvolat o cobert, tal com indiquen les prediccions del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat).
Unes nuvolades que és probable que deixin alguna precipitació feble, localment moderada, al terç sud del país durant el matí mentre que a partir del migdia aquestes pluges es poden desplaçar cap al prelitoral sud i al final del dia no es descarta que es produeixin ruixats al Prepirineu Occidental i a punts de l’extrem nord-est del país. Pel que fa a la temperatura el Meteocat preveu que la màxima serà “lleugerament més baixa en general, si bé a punts del Pla de Lleida i de l’extrem nord-est serà similar”.
Cap de setmana d’inestabilitat
El cap de setmana seguirà la tònica iniciada per divendres. Durant la matinada de dissabte creixeran núvols que deixaran el cel ennuvolat o cobert fins al vespre, quan la nuvolositat començarà a minvar. On els núvols no apareixeran serà al nord del Pirineu, on s’espera un dia completament serè.
Aquests núvols provocaran que durant la matinada sigui probable que es produeixin ruixats a punts del litoral i prelitoral sud. Pluges que durant el matí es desplaçaran a l’extrem nord-est i el litoral i prelitoral. El Meteocat també assenyala que s’esperen pluges de manera irregular també a altres punts de la meitat est i en són probables a altres punts de Catalunya, tret del Pirineu Occidental. “Seran d’intensitat feble i s’acumularan quantitats minses, localment poc abundants, de precipitació. La cota de neu rondarà els 2.200 metres”, afegeix el Meteocat.
🌦️Dissabte i dilluns aniran marcats per una lleugera inestabilitat que pot provocar alguns ruixats dispersos. ☀️Aquests dos dies aniran intercalats per un diumenge d’ambient assolellat. 📉Dilluns baixarà moderadament la temperatura. https://t.co/YHd174zTbv— Meteocat (@meteocat) October 29, 2026
Pel que fa a les temperatures s’espera una baixada lleugera de forma generalitzada arreu de Catalunya mentre que a punts de la Catalunya central la caiguda del mercuri pot arribar a ser moderada. En el cas de les màximes aquestes cauran de forma lleugera arreu del territori català.
Diumenge, en canvi, qui regnarà sobre Catalunya serà el cel serè amb només petits estrats baixos que poden aparèixer en punts de la depressió Central i del prelitoral, i al final del dia a punts del litoral i prelitoral sud i a punts de l’interior de la meitat est. La manca de núvols provocarà que no s’esperi ni una gota al conjunt del territori català mentre que els termòmetres continuaran amb una caiguda entre lleugerament i moderadament de les mínimes mentre que la temperatura màxima pujarà lleugerament.