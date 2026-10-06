3Cat ha tenido muy buen ojo con Gènesi, la serie sobre Ferran Adrià y El Bulli que ha demostrado que la ficción en abierto puede funcionar muy bien si está bien hecha y tiene suficiente presupuesto. Este lunes, TV3 ha emitido los dos últimos capítulos con un hito histórico: cerrar la temporada con su máximo de audiencia. Se ha confirmado, así, un éxito que ha ido mejorando y mejorando a medida que pasaban las semanas. Del 21,3% de share con 371.000 telespectadores a las diez de la noche, al 23,5% espectacular del desenlace que ha congregado frente a la televisión a más de 313.000 personas.

El Hormiguero no ha podido competir ni lo más mínimo contra este final apoteósico, y eso que generaba mucha curiosidad saber qué decía Pablo Motos del adelanto electoral de su archienemigo Pedro Sánchez. Solo han obtenido el 6% del share, que vuelve a dejarlos fuera del TOP 3 de la noche. La medalla de plata ha sido para La Revuelta y las confesiones de Ana Peleteiro (8,9%) que ni siquiera hacen la mitad que la cadena pública. Y, en Telecinco, las infidelidades de La isla de las tentaciones solo interesan a el 6,6% de la audiencia.

Los telespectadores catalanes querían ver el final de la serie de uno de los cocineros más internacionales del país, en dos capítulos que explicaban las consecuencias que tuvieron las acusaciones de Santi Santamaría contra la cocina de Ferran y el porqué de la decisión más inesperada. ¿Por qué Ferran Adrià decidió cerrar su restaurante más icónico después de haberlo llevado a lo más alto? Las redes sociales se han llenado de aplausos hacia un adiós que ha entusiasmado y que deja con ganas de más.

La serie Gènesi cierra temporada con una audiencia buenísima | TV3

¿Qué dicen los telespectadores sobre el final de Gènesi?

La serie ha tenido una buena acogida con resultados excelentes, pero ¿esto ha sido sinónimo de reseñas positivas? Pues sí, y para comprobarlo solo hay que leer los comentarios que se han escrito en X (el antiguo Twitter) en las últimas horas. Decenas de personas han valorado muy positivamente la idea de la serie y la manera de actuar de los actores. De hecho, se puede leer cómo muchos les dan la enhorabuena: «Han combinado la fidelidad histórica y la ficción para contar un episodio clave de la cocina catalana, con una interpretación de lujo y un ritmo trepidante. Y sobre todo, enhorabuena por hacerlo en catalán. Cuando las cosas se hacen bien, se dice y punto«. «Enhorabuena a todo el equipo de Gènesi, me ha encantado. Montaña rusa de emociones durante toda la serie. Fantástico que se puedan crear productos así en catalán a partir de personajes nuestros que han llegado a ser universales», dicen otros.

Enhorabona a tot l’equip de #Gènesi3Cat per combinar fidelitat històrica i ficció per explicar un episodi clau de la cuina catalana, amb una interpretació de luxe i un ritme trepidant. I, sobretot, per fer-ho en català. Quan les coses es fan bé, es diu i punt. — Catsèries (@_catseries) October 5, 2026

Enhorabona a tot l’equip de #Gènesi3Cat, m’ha encantat. Muntanya russa d’emocions durant tota la sèrie. Fantàstic que es puguin crear productes així en català a partir de personatges nostrats que han esdevingut universals. — Andreu Monrós Garrigosa (@AndreuMonros) October 5, 2026

La interpretación de Miquel Fernández ha sido muy fiel y también muchos usuarios destacan que se haya metido tanto en el papel: «El actor que hace de Ferran Adrià es más Ferran Adrià que el propio Ferran Adrià«. «Muy buen reparto y muy bien trabajados los personajes. Una obra bien hecha», «Me da tan poco gusto despedir Gènesi. Hoy se emiten los dos últimos capítulos de la temporada, pero confío plenamente en que habrá una segunda», «Maravillosa, muy bien hecha y una muy buena banda sonora. Más series como esta, por favor» o «Interpretación, guion, fotografía… geniales. Un Juli y un Ferran inmensos. Quizás todo demasiado romantizado, como siempre. Lo que más me tambalea es la parte del presente porque no aguanta la comparación con la parte del Bulli. Pero de lo mejor que ha hecho 3Cat» son otras opiniones que van en la misma línea.

De hecho, uno de los comentarios que más se repiten es precisamente que encuentran que esta es de las mejores series que ha hecho nunca 3Cat: «Qué espectáculo de serie, por fin algo decente en TV3», «La mejor serie que ha hecho TV3» o «Genial, espectacular, apostoflant como la cocina de Ferran Adrià, que crea una emoción única. Muchas gracias» resumen bien qué opina la gente.

L’actor que fa de Ferran Adrià és més Ferran Adrià que el propi Ferran Adrià #Gènesi3Cat — Josep Femenías🀄️ (@JosepCatt) October 5, 2026

Quin espectacle de sèrie #Gènesi3Cat per fi alguna cosa decent a TV3 — Tramuntana (@violetewow) October 5, 2026

#Gènesi3Cat Meravellosa. Molt ben feta i una molt bona banda sonora. Més sèries com aquesta, si us plau. — Marta Miró (@EloiguiMir) October 5, 2026

Quins grans actors! @Miquelfergarcia @chidolula #mònicalopez @CarlosCuevas44 #Gènesi3Cat 🍽️ @som3cat — Sandra Bartomeus 🎗 (@sandrabartomeus) October 5, 2026

Interpretacions, guió, fotografia… Genials. Un Juli i un Ferran immensos. Potser massa romantitzat tot plegat, com sempre. El que més em trontolla és la part del present. No aguanta la comparació amb la part del Bulli. Del millor que ha fet @som3cat . #Gènesi3Cat — Bernini Zoroastrista (@Bernini_Zast) October 5, 2026

#Gènesi3Cat de les millors series que ha fet tv3 — A cotillear (@Cotilleoqteveo_) October 5, 2026

#Gènesi3Cat GENIAL… ESPECTACULAR…APOSTOFLANT…es com la cuina del Ferran Adrià…crea una emoció única.. MOLTES GRÀCIES..!! https://t.co/eKLaZIUbs0 — Sisco Bonjorn シスコ (@SC033) October 5, 2026

Molt bon repartiment i molt ben treballats els personatges. Una obra ben feta. #Gènesi3Cat — Pere Brunet (@pere_brunet) October 5, 2026

Moments brillants a la cuina de #Gènesi3Cat 💃🏻 — Jordi Figueras (@JordiFiguerasm) October 5, 2026

Em ve TAN POC de gust acomiadar #Gènesi3Cat… Avui se n’emeten els últims dos capítols de la temporada, però confio plenament que n’hi haurà una segona! https://t.co/JhL7arViQZ — Cristina Bordas (@CrisBordas) October 5, 2026

Una serie de 10 que los ha hecho triunfar y que, seguramente, echarán de menos.