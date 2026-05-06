Internan al detenido por el crimen de Esplugues en la unidad psiquiátrica de Brians

El hombre detenido por matar a una mujer en plena calle en Esplugues de Llobregat (Baix Llobregat) el pasado sábado ha ingresado en la unidad psiquiátrica de la prisión de Brians 1, ubicada en la localidad de Sant Esteve Sesrovires de la misma comarca. Según ha adelantado El Periódico, el ingreso tuvo lugar ayer martes por orden del juez titular de la plaza 3 de la sección de instrucción del tribunal de instancia del municipio de Esplugues. Cabe recordar que el magistrado ya decretó este martes la prisión provisional comunicada y sin fianza del individuo, contra el cual se mantiene una causa abierta por los delitos de asesinato, homicidio grave en grado de tentativa, lesiones, amenazas graves y daños.

El preso está actualmente en tratamiento médico ante la posibilidad de que padezca algún tipo de trastorno mental. En este sentido, la consejera de Interior, Núria Parlon, ha indicado esta misma mañana que los Mossos d’Esquadra no trabajan con la hipótesis del terrorismo, sino con la que indica que el hombre actuó en una situación de «delirio«. En la misma línea que Parlon se pronunció este martes el intendente de la Prefectura de la policía catalana, Toni Rodríguez, quien aseguró que los agentes no han encontrado ningún testigo del asesinato que oyera al detenido gritar proclamas yihadistas.

Momento posterior al crimen de Esplugues de Llobregat / ACN

Investigación bajo secreto de actuaciones

Cabe recordar que, aunque inicialmente se apuntaba a un posible caso de violencia machista, la policía catalana descartó durante el mismo sábado de los hechos esta hipótesis. El incidente tuvo lugar alrededor de las once de la mañana en la calle de Joan Miró, en el barrio de Finestrelles de este municipio del Baix Llobregat. El individuo logró inicialmente huir del lugar de los hechos, pero pudo ser interceptado y detenido poco después muy cerca de la avenida de la Diagonal de Barcelona. La División de Investigación Criminal está a cargo de la investigación, que se encuentra bajo secreto de actuaciones.