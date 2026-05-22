Presión tardía para el hombre que mató a su expareja en Figueres

El hombre que fue detenido el martes por matar a su expareja en Figueres ha sido enviado a prisión provisional sin fianza. Una medida que sin duda llega tarde y que la justicia podría haber tomado el lunes, cuando el individuo incumplió el acuerdo de conformidad por una condena de seis meses de prisión y una orden de alejamiento de la víctima por malos tratos que se había cerrado ese mismo día. El agresor fue arrestado por los Mossos d’Esquadra el lunes por la tarde después de volver a atacar a la mujer durante una pelea y el juzgado citó a la víctima al día siguiente para una evaluación forense de las heridas. Ella no se presentó y él quedó en libertad el martes al mediodía. Solo unas horas después, el hombre fue detenido tras matar a cuchilladas a su expareja en una plaza del municipio, muy cerca del piso donde convivían.

El crimen ha conmocionado a los vecinos de Figueres, que esta semana han protagonizado diversas protestas condenando los hechos. Este mismo viernes, el agresor ha pasado a disposición del juez en una causa que está abierta por un delito de homicidio doloso y otro de quebrantamiento de condena. En cuanto al recorrido judicial del caso, desde el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) explican que el hombre fue arrestado el domingo 17 de mayo por malos tratos a su expareja. En el atestado policial, se indicaba que no se apreciaba riesgo en la víctima de «sufrir una agresión física grave«. El lunes 18 de mayo se celebró el juicio, que concluyó con el acuerdo de conformidad.

Concentración de protesta a las puertas del Ayuntamiento de Figueres por el crimen machista del martes / Gerard Vilà (ACN)

La primera agresión que rompía la orden de alejamiento la asumió el juez de guardia, la plaza 5 de la sección de instrucción del tribunal de instancia de Figueres. Dado que la víctima no se presentó a la valoración de las lesiones ni a declarar, desde los juzgados se hizo una llamada al móvil de la víctima que no fue respondida. Por su parte, el hombre pasa a disposición judicial y ante el magistrado y la fiscalía se acoge a su derecho a no declarar. Según apuntan desde el TSJC, en ese momento no se dispone de ningún informe de lesiones por parte de ninguna instancia y nadie pide ninguna medida para el detenido. Como el juez no puede acordar ninguna medida si no se le pide, decide dejarlo en libertad e inhibirse en favor de la plaza 7 de la sección de instrucción, que es la que había emitido la sentencia de conformidad previa.

Después de salir en libertad y de matarla en plena plaza, el hombre se fue a lavar los brazos que llevaba manchados de sangre en una fuente cercana. Fue en ese momento cuando varios transeúntes que estaban por la zona retuvieron al individuo para evitar que se marchara hasta que llegaron los Mossos d’Esquadra y lo detuvieron. Hasta el lugar de los hechos se desplazaron varios efectivos del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) que no pudieron hacer nada para salvar la vida de la mujer.

Sin antecedentes previos

Fuentes judiciales señalan que no consta ningún antecedente judicial de violencia entre los intervinientes anterior a los hechos del domingo 17 de mayo y no consta en la causa ningún otro documento acreditativo ni de visita médica, ni intervención sanitaria, ni lesiones.