Presó a destemps per a l’home que va matar la seva exparella a Figueres

L’home que va ser detingut dimarts per matar la seva exparella a Figueres ha estat enviat a presó provisional sense fiança. Una mesura que sens dubte arriba tard i que la justícia podria haver pres dilluns, quan l’individu va saltar-se l’acord de conformitat per una condemna de sis mesos de presó i una ordre d’allunyament de la víctima per maltractaments que s’havia tancat aquell mateix dia. L’agressor va ser arrestat pels Mossos d’Esquadra dilluns a la tarda després de tornar a atacar a la dona durant una baralla i el jutjat va citar la víctima l’endemà per a una avaluació forense de les ferides. Ella no es va presentar i ell va quedar en llibertat dimarts al migdia. Només unes hores després, l’home era detingut després de matar a ganivetades la seva exparella en una plaça del municipi, molt a prop del pis on convivien.
El crim ha commocionat els veïns de Figueres, que aquesta setmana han protagonitzat diverses protestes condemnant els fets. Aquest mateix divendres, l’agressor ha passat a disposició del jutge en una causa que està oberta per un delicte d’homicidi dolós i un altre de trencament de condemna. Quant al recorregut judicial del cas, des del Tribunal Superior de Justícia de ctalunya (TSJC) expliquen que l’home va ser arrestat diumenge 17 de maig per maltractaments a la seva exparella. A l’atestat policial, s’indicava que no s’apreciava risc en la víctima de “patir una agressió física greu“. Dilluns 18 de maig va celebrar-se el judici, que va concloure amb l’acord de conformitat.
La primera agressió que trencava l’ordre d’allunyament la va assumir el jutge de guàrdia, la plaça 5 de la secció d’instrucció del tribunal d’instància de Figueres. Atès que la víctima no va presentar-se a la valoració de les lesions ni a declarar, des dels jutjats es va fer una trucada al mòbil de la víctima que no va ser resposta. Per la seva banda, l’home passa a disposició judicial i davant del magistrat i la fiscalia s’acull al seu dret a no declarar. Segons apunten des del TSJC, en aquell moment no es disposa de cap informe de lesions per part de cap instància i ningú demana cap mesura per al detingut. Com el jutge no pot acordar cap mesura si no se li demana, decideix deixar-lo en llibertat i inhibir-se en favor de la plaça 7 de la secció d’instrucció, que és la que havia emès la sentència de conformitat prèvia.
Després de sortir en llibertat i de matar-la en plena plaça, l’home es va anar a rentar els braços que portava tacats de sang en una font propera. Va ser en aquell moment quan diversos vianants que estaven per la zona van retenir l’individu per evitar que marxés fins que van arribar els Mossos d’Esquadra i el van detenir. Fins al lloc dels fets s’hi van desplaçar diversos efectius del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) que no van poder fer res per salvar la vida de la dona.
Sense antecedents previs
Fonts judicials assenyalen que no consta cap antecedent judicial de violència entre els intervinents anterior als fets del diumenge 17 de maig i no consta a la causa cap altre document acreditatiu ni de visita mèdica, ni intervenció sanitària, ni lesions.