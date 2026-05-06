Internen a la unitat psiquiàtrica de Brians el detingut pel crim d’Esplugues

L’home detingut per matar una dona en ple carrer a Esplugues de Llobregat (Baix Llobregat) el passat dissabte ha ingressat a la unitat psiquiàtrica de la presó de Brians 1, ubicada a la localitat de Sant Esteve Sesrovires de la mateixa comarca. Segons ha avançat El Periódico, l’ingrés va tenir lloc ahir dimarts per ordre de jutge titular de la plaça 3 de la secció d’instrucció del tribunal d’instància del municipi d’Esplugues. Cal recordar que el magistrat ja va decretar aquest dimarts la presó provisional comunicada i sense fiança de l’individu, contra el qual es manté una causa oberta pels delictes d’assassinat, homicidi greu de temptativa, lesions, amenaces greus i danys.
El pres està actualment en tractament mèdic davant la possibilitat que pateixi algun tipus de trastorn mental. En aquest sentit, la consellera d’Interior, Núria Parlon, ha indicat aquest mateix matí que els Mossos d’Esquadra no treballen amb la hipòtesi del terrorisme, sinó amb la que indica que l’home va actuar en una situació de “deliri“. En la mateixa línia que Parlon es va pronunciar aquest dimarts l’intendent de la Prefectura de la policia catalana, Toni Rodríguez, que va assegurar que els agents no han trobat cap testimoni de l’assassinat que sentís el detingut cridant proclames gihadistes.
Investigació sota secret d’actuacions
Cal recordar que, tot i que inicialment s’apuntava a un possible cas de violència masclista, la policia catalana va descartar durant el mateix dissabte dels fets aquesta hipòtesi. L’incident va tenir lloc al voltant de les onze del matí al carrer de Joan Miró, al barri de Finestrelles d’aquest municipi del Baix Llobregat. L’individu va aconseguir inicialment fugir del lloc dels fets, però va poder ser interceptat i detingut poc després molt a prop de l’avinguda de la Diagonal de Barcelona. La Divisió d’Investigació Criminal està al càrrec de la investigació, que es troba sota secret d’actuacions.