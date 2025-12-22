La Lotería de Navidad 2025 reparte 2.772 millones de euros en premios, 70 más que el año pasado. La emisión del sorteo consta de 198 series, cinco más que en 2024, de 100.000 números cada una y asciende a 3.960 millones de euros, de los cuales el 70% se reparten en premios, según explican desde Loterías y Apuestas del Estado. Sigue en directo el sorteo y consulta los principales premios.

El primer cuarto premio ha salido a las 9.53 y ha caído en el número 78.477, vendido, entre otras localidades, en Badalona (Barcelonès), donde se han vendido 10 series que reparten 2 millones, y en Olot (Garrotxa), donde se ha vendido una serie. Son 200.000 euros a la serie y 20.000 al décimo.

El segundo premio, el más temprano

El segundo premio ha sido el más temprano y ha caído en el número 70.048, vendido íntegramente en Madrid, concretamente en una administración de la calle Barquillo, en el centro de la capital española. Ha caído poco después de las 9.20 y reparte 125.000 euros al décimo y 1,25 millones a la serie.

Un hombre revisa varios billetes de la Lotería de Navidad 2025 / Europa Press

Los premios de la Lotería de Navidad

Primer premio – 4.000.000 euros a la serie y 400.000 al décimo.

Segundo premio – 1.250.000 euros a la serie y 125.000 al décimo – 70.048

Tercer premio – 500.000 euros a la serie y 50.000 al décimo.

Cuartos premios (2) – 200.000 euros a la serie y 20.000 al décimo – 78.477

Quintos premios (8) – 60.000 euros a la serie y 6.000 al décimo.

¿Hasta cuándo se pueden cobrar los premios?

Los afortunados que ganen un premio de la Lotería de Navidad podrán cobrarlo hasta el 23 de marzo de 2026. El derecho a cobrar los premios del sorteo caduca tres meses después del día siguiente a la celebración del sorteo. Los premios de menos de 2.000 euros por décimo deben cobrarse en alguno de los 10.869 puntos de venta de la red comercial de Loterías y Apuestas del Estado a partir de hoy mismo. Asimismo, si los premios igualan o superan esta cantidad, deben cobrarse en las entidades financieras autorizadas.

En 2024, las ventas de la Lotería de Navidad en Cataluña alcanzaron los 423,5 millones de euros, es decir, el gasto medio de cada catalán fue de 53,55 euros. Lleida fue la demarcación con un importe medio más alto por persona (108,44 euros), seguida de Tarragona (51,76), Barcelona (50,69) y Girona (45,62).