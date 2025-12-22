La Loteria de Nadal 2025 reparteix 2.772 milions d’euros en premis, 70 més que l’any passat. L’emissió del sorteig consta de 198 sèries, cinc més que el 2024, de 100.000 números cadascuna i puja a 3.960 milions d’euros, dels quals el 70% es reparteixen en premis, segons expliquen des de Loterias y Apuestas del Estado. Segueix en directe el sorteig i consulta els principals premis.
El primer quart premi ha sortit a les 9.53 i ha caigut al número 78.477, venut, entre altres localitats, a Badalona (Barcelonès), on s’han venut 10 sèries que reparteixen 2 milions, i a Olot (Garrotxa), on s’ha venut una sèrie. Són 200.000 euros a la sèrie i 20.000 al dècim.
El segon premi, el més matiner
El segon premi ha estat el més matiner i ha caigut al número 70.048, venut íntegrament a Madrid, concretament en una administració del carrer Barquillo, al centre de la capital espanyola. Ha caigut poc després de les 9.20 i reparteix 125.000 euros al dècim i 1,25 milions a la sèrie.
Els premis de la Loteria de Nadal
Primer premi – 4.000.000 euros a la sèrie i 400.000 al dècim.
Segon premi – 1.250.000 euros a la sèrie i 125.000 a dècim – 70.048
Tercer premi – 500.000 euros a la sèrie i 50.000 al dècim.
Quarts premis (2) – 200.000 euros a la sèrie i 20.000 al dècim – 78.477
Cinquens premis (8) – 60.000 euros a la sèrie i 6.000 al dècim.
Fins quan es poden cobrar els premis?
Els afortunats que guanyin un premi de la Loteria de Nadal el podran cobrar fins al 23 de març del 2026. El dret a cobrar els premis de la rifa caduquen al cap de tres mesos a partir de l’endemà de la celebració del sorteig. Els premis de menys de 2.000 euros per dècim cal cobrar-los en alguns dels 10.869 punts de venda de la xarxa comercial de Loterias y Apuestas del Estado a partir d’avui mateix. Així mateix, si els premis igualen o superen aquesta quantitat, han d’anar a cobrar-se a les entitats financeres autoritzades.
El 2024, les vendes de la Loteria de Nadal a Catalunya va arribar als 423,5 milions d’euros, és a dir, la despesa mitjana de cada català va ser de 53,55 euros. Lleida va ser la demarcació amb un import mitjà més alt per persona (108,44 euros), seguida de Tarragona (51,76), Barcelona (50,69) i Girona (45,62).