Una administració de Sant Boi reparteix sèries del 3r i 4t premis de la Loteria de Nadal
Xavi Fernández de Castro
22/12/2025 13:38

Diuen que la bona sort està mal repartida. I en dies com el d’avui, amb un sorteig de la Loteria de Nadal que ha passat de llarg de Catalunya, més d’un ho haurà pensat. L’administració número 5 de Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat) ha estat la gran protagonista del dia perquè ha venut 15 sèries del tercer premi –el 90693– i una sèrie del segon quart premi –el 25508–. En total, ha repartit 7,7 milions d’euros, dues terceres parts de tots els premis que han tocat a Catalunya aquest any.

La propietària de l’establiment, Míriam Vázquez, ha explicat que la majoria dels dècims els ha venut a la finestreta i a un bar pròxim, per la qual cosa és molt probable que el premi s’hagi quedat a prop de la ronda Sant Ramon de Sant Boi on ha tocat. Especial il·lusió li ha fet vendre el 90693, un número nou per a la seva administració. Tot i la bona sort que ha repartit, Vázquez ha reconegut que ni ella ni els seus treballadors s’havien quedat cap dècim del número guanyador.

Un home revisa diversos bitllets de la Loteria de Nadal 2025 / Europa Press

El tercer premi s’ha cantat a les 11.12 i ha estat molt repartit. A Catalunya, també ha deixat una sèrie al Prat de Llobregat i una altra a Sant Joan de les Abadesses (Ripollès). També s’han venut uns quants dècims a Cadaqués (Alt Empordà), Barcelona (Barcelonès), Monistrol de Montserrat (Bages), Terrassa (Vallès Occidental), Girona (Gironès) i Vielha (Vall d’Aran). Però gran part del premi ha anat a Santafe (Granada), amb 50 sèries; a Igorre (Biscaia), amb 48 sèries i tres dècims; i a Alacant i la Corunya, amb 20 sèries.

Els premis de la Loteria de Nadal

Primer premi79432 – 400.000 euros al dècim.

Segon premi70048 – 125.000 euros al dècim.

Tercer premi90693 – 50.000 euros al dècim.

Quarts premis (2)25508 i 78477 – 20.000 al dècim.

Cinquens premis (8)18669, 23112, 25412, 41716, 60649, 61366, 77715, 94273 – 6.000 al dècim.

