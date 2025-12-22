Diuen que la bona sort està mal repartida. I en dies com el d’avui, amb un sorteig de la Loteria de Nadal que ha passat de llarg de Catalunya, més d’un ho haurà pensat. L’administració número 5 de Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat) ha estat la gran protagonista del dia perquè ha venut 15 sèries del tercer premi –el 90693– i una sèrie del segon quart premi –el 25508–. En total, ha repartit 7,7 milions d’euros, dues terceres parts de tots els premis que han tocat a Catalunya aquest any.
La propietària de l’establiment, Míriam Vázquez, ha explicat que la majoria dels dècims els ha venut a la finestreta i a un bar pròxim, per la qual cosa és molt probable que el premi s’hagi quedat a prop de la ronda Sant Ramon de Sant Boi on ha tocat. Especial il·lusió li ha fet vendre el 90693, un número nou per a la seva administració. Tot i la bona sort que ha repartit, Vázquez ha reconegut que ni ella ni els seus treballadors s’havien quedat cap dècim del número guanyador.
El tercer premi s’ha cantat a les 11.12 i ha estat molt repartit. A Catalunya, també ha deixat una sèrie al Prat de Llobregat i una altra a Sant Joan de les Abadesses (Ripollès). També s’han venut uns quants dècims a Cadaqués (Alt Empordà), Barcelona (Barcelonès), Monistrol de Montserrat (Bages), Terrassa (Vallès Occidental), Girona (Gironès) i Vielha (Vall d’Aran). Però gran part del premi ha anat a Santafe (Granada), amb 50 sèries; a Igorre (Biscaia), amb 48 sèries i tres dècims; i a Alacant i la Corunya, amb 20 sèries.
Els premis de la Loteria de Nadal
Primer premi – 79432 – 400.000 euros al dècim.
Segon premi – 70048 – 125.000 euros al dècim.
Tercer premi – 90693 – 50.000 euros al dècim.
Quarts premis (2) – 25508 i 78477 – 20.000 al dècim.
Cinquens premis (8) – 18669, 23112, 25412, 41716, 60649, 61366, 77715, 94273 – 6.000 al dècim.